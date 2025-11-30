DIF Estatal Ofrece Talleres Gratuitos con Guardería Para Madres de Familia

Nueve Opciones con Validez Oficial

Este año, se ha brindado apoyo a 279 mujeres y 43 menores, con 787 clases, 534 sesiones psicológicas y la entrega de más de 3 mil 400 platos de comida.

Se ofrecen nueve talleres con validez oficial, todos con una duración de seis meses.

Para más informes, acudir al CAIM, en avenida Ayuntamiento No. 314, Barrio del Encino, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., o llamar al 449 918 33 40.

El Centro de Atención Integral para la Mujer (CAIM) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF Estatal) abre las puertas a madres adolescentes, solteras y jefas de familia que buscan superarse y alcanzar su independencia emocional y económica. Aquí no sólo las capacitan, transforman su vida.

Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal, destacó que este año el CAIM ha brindado apoyo a 279 mujeres y 43 menores, con 787 clases, 534 sesiones psicológicas y la entrega de más de 3 mil 400 platos de comida, lo que demuestra que la formación va de la mano con el acompañamiento integral.

“Es fundamental ofrecer oportunidades de desarrollo y capacitación para que las mujeres puedan ser autosuficientes y, al mismo tiempo, mejorar la economía de sus familias”, señaló Jiménez Esquivel.

Actualmente, el CAIM ofrece nueve talleres con validez oficial y una duración de seis meses, que culminan con la entrega de un certificado del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA). Los talleres que se imparten son Belleza; Computación; Corte y Confección; Floristería; Repostería; Primeros Auxilios I y II; Bisutería, y Elaboración de Piñatas.

Además, el CAIM ofrece servicio de guardería para que las mujeres puedan asistir a sus clases con la tranquilidad de que sus hijos están seguros en manos de personal calificado. También se brinda apoyo psicológico a quienes lo necesiten, asegurando un acompañamiento integral en su desarrollo personal y profesional.

Aurora Jiménez Esquivel invitó a todas las mujeres interesadas a inscribirse en estos talleres: pueden acudir al CAIM, ubicado en avenida Ayuntamiento No. 314, Barrio del Encino, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Para más información, comunicarse al 449 918 33 40.

Si buscas capacitarte, adquirir nuevas habilidades y construir tu independencia, el CAIM es tu oportunidad para crecer y triunfar. ¡Inscríbete y comienza hoy tu camino hacia un futuro más sólido y lleno de posibilidades!