La Secretaría de Finanzas Instala Módulos en la Ciudad y Municipios Para Agilizar Trámites

Además de Medios Digitales de Atención

Para que puedas hacer tus trámites de forma más rápida y sencilla, la Secretaría de Finanzas del Estado (SEFI) pone a tu disposición siete módulos fijos de atención en la ciudad de Aguascalientes y en algunos municipios.

En la capital, puedes acudir a las oficinas centrales que se ubican en avenida De la Convención de 1914 oriente, esquina con Alameda; o al Centro de Atención Municipal (CAM), en avenida Adolfo López Mateos poniente No. 214, donde podrás realizar altas y bajas de vehículos, cambios de propietarios, canje de placas y pagos diversos.

También hay un módulo en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad (CMOV), donde es posible hacer pagos relacionados con el transporte público, como el gafete de operador y registro de hologramas de automóviles de plataforma, entre otros; además del pago del control vehicular y convenios.

Para acercar y facilitar los trámites a quienes viven en los municipios del interior, se cuenta con módulos de atención en las Presidencias Municipales de Rincón de Romos, Calvillo, Cosío y Jesús María, donde la ciudadanía puede realizar bajas de vehículos, canje de placas, control vehicular y pagos diversos.

Además, hay cajas de pago en el Registro Civil, la Secretaría de Seguridad Pública y el Registro Público de la Propiedad.

El horario de atención es de lunes a viernes de las 8:00 a 15:00 horas; también están disponibles medios digitales de atención, como el sitio www.aguascalientes.gob.mx/SEFI, y el 070 para cualquier duda o información.