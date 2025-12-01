Cierre de Calles en el Centro Histórico, Afecta los Recorridos Turísticos: MIR

Obligan a Cambiar Rutas, Afectando Calidad del Servicio

Por Miguel Alvarado Valle

En el marco del inicio de la temporada decembrina y vacacional, la promotora turística de Operadora Zacatecas, Mónica Isabel Ramírez, explicó que los recorridos turísticos por el Centro Histórico se verán modificados debido al cierre de diversas calles, situación que obliga a ajustar las rutas tradicionales de los paseos guiados y reduce la calidad del servicio que se brinda a los visitantes durante este periodo.

Detalló que, en estas fechas, las unidades turísticas parten desde puntos alternos como Santo Domingo y el Congreso del Estado, y dejan de recorrer zonas tradicionales como el Acueducto, Portales y los alrededores del hotel Quinta Real, debido a los cierres viales derivados de la logística del festival de luces.

Esta situación disminuye los recorridos programados y obliga a tomar vías alternas, como el Periférico, lo que impide ofrecer al turista el trayecto completo con datos históricos y puntos emblemáticos que normalmente forman parte de la experiencia.

Ramírez señaló que esta situación ha generado inconformidad entre algunos visitantes, quienes manifiestan su deseo de conocer precisamente esas zonas que quedan fuera de los circuitos cuando las calles se encuentran cerradas. Añadió que otro de los problemas que han enfrentado es la colocación de adornos navideños a una altura inadecuada, lo cual representa un riesgo para usuarios en los recorridos.

Explicó que, por ejemplo, sobre la avenida Hidalgo algunos adornos están muy bajos y llegan a rozar con los asientos o con las personas que viajan en las unidades, mientras que el año pasado en calles como Tacuba las cortinillas decorativas se atoraban e incluso se rompían al paso de los vehículos turísticos.

Espera Repunte del Turismo En cuanto a las expectativas para esta temporada, Mónica Isabel Ramírez manifestó que existe esperanza de que este periodo navideño represente un repunte para el sector turístico, luego de un año complicado en el que, aseguró, ni los puentes vacacionales ni otras fechas relevantes lograron atraer la afluencia esperada.

“La verdad todo el año estuvimos esperando una buena temporada o un buen puente, y en todos nos quedamos nada más viéndonos unos a otros”, expresó al referirse a la baja en la actividad turística.

Finalmente, señaló que confían en que la llegada de paisanos durante las celebraciones decembrinas permita incrementar los recorridos turísticos y el movimiento económico; sin embargo, reconoció que factores como las noticias sobre bloqueos y situaciones de inseguridad generan desconfianza entre los potenciales visitantes, lo que provoca que muchos desistan de viajar a Zacatecas.