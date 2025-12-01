“Encántense de la Vida”, Pide a los Jóvenes el Obispo Noriega

“Que nada ni Nadie les Quite la Esperanza”

Por Miguel Alvarado Valle

En su mensaje dominical correspondiente al primer domingo de Adviento, el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, convocó a los fieles a iniciar el nuevo ciclo litúrgico con una actitud de alegría y esperanza, recordando que la fe cristiana no tiene como destino la muerte ni la oscuridad, sino el encuentro definitivo con el Señor, fundamento de la plenitud y sentido de la vida.

El prelado explicó que el Adviento abre un tiempo especial de preparación interior, en el que la Iglesia se dispone a mirar tanto al futuro absoluto –la gloria de Dios– como al presente cotidiano, y propuso comprender el caminar de la vida como una “espiral” que avanza sin ser mera repetición, permitiendo crecer y profundizar año con año en la fe, la esperanza y la caridad.

Durante su mensaje destacó la presencia de jóvenes de distintas comunidades de la diócesis, a quienes dirigió un saludo especial, reconociéndolos como presente y futuro de la Iglesia y de la sociedad, y los invitó a seguir formándose, soñando y preparándose para caminar con sentido, sin rendirse ante la frustración, la decepción o el desaliento que pueden surgir en la vida cotidiana.

A ellos les dirigió un llamado directo: “encántense de la vida”, recordándoles que no están hechos para la nada, sino para un destino glorioso junto a Dios, por lo que deben aprender a caminar con ánimo, a escuchar la Palabra y a sostener la esperanza, aun cuando el esfuerzo implique vencer el egoísmo, la cerrazón o el sinsentido que a veces debilita el camino.

Extendió también esta exhortación a las familias, a quienes pidió crear en sus hogares ambientes que alimenten la ilusión, el amor y los grandes sueños, recordando que la familia continúa siendo el primer espacio para formar personas libres, capaces de amar y de perseverar, caminando juntos “cantando”, es decir, con alegría, aun en medio de las dificultades.

Finalmente, apoyado en las lecturas del profeta Isaías, de san Pablo y del Evangelio, el obispo invitó a la comunidad a mantenerse despierta y vigilante, sin dejarse arrastrar por la indiferencia o por promesas vacías, eligiendo siempre todo aquello que favorece la vida; “estén atentos –subrayó–, encántense de vivir, elijan la vida y no permitan que nada ni nadie les quite la esperanza”.