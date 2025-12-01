Oposición Difunde Desinformación Sobre Reforma a la Ley de Aguas Nacionales: Carlos Puente S.

Se Atendieron Preocupaciones de Campesinos Zacatecanos, Afirma

Por Miguel Alvarado Valle

Con el objetivo de socializar la información y aclarar dudas en torno a la discusión de la Ley General de Aguas, el diputado federal Carlos Puente Salas dio a conocer las adecuaciones realizadas al dictamen que será analizado y sometido a votación esta semana en la Cámara de Diputados, destacando que se trata de una de las reformas más relevantes para el país y para estados como Zacatecas, donde el estrés hídrico ya es una realidad.

El legislador señaló que el documento –integrado por 537 páginas– fue circulado desde el pasado viernes por la noche y actualmente se encuentra en periodo formal de análisis, para discutirse el miércoles en comisión y llevarse al pleno el jueves, subrayando que existe una narrativa errónea promovida por sectores de oposición que han difundido desinformación sin haber revisado a fondo el contenido de la iniciativa.

Puente explicó que la urgencia de legislar en materia de agua responde a la gravedad de la crisis hídrica que enfrenta el país, particularmente Zacatecas, donde el panorama a futuro es preocupante por la escasez del recurso.

El diputado sostuvo que la esencia de la Ley General de Aguas es “poner orden” en el uso del recurso, terminando con abusos, acaparamientos y prácticas irregulares que han afectado el ciclo hídrico en diversas regiones del país.

En relación con el sector agropecuario, Carlos Puente descartó que la ley contemple retirar concesiones de manera generalizada a los productores del campo, además aclaró que las sanciones se aplicarán únicamente a quienes hagan un uso indebido del agua, como la venta ilegal proveniente de pozos agrícolas.

Expuso que se atendieron de manera puntual las preocupaciones presentadas por los productores zacatecanos, quienes han mantenido comunicación directa con los legisladores, ajustando diversos artículos del dictamen.

Tales como la restitución del Órgano Interno de Control de la Conagua, la inclusión de organismos de cuenca en la toma de decisiones, la 􀃀exibilización en noti􀂿caciones, la ampliación del plazo para renovar concesiones y la garantía de transmisión de derechos cuando se venden o heredan tierras con pozos.

Asimismo, detalló que se revisaron las disposiciones en materia de sanciones para evitar excesos, estableciendo criterios de proporcionalidad basados en la gravedad de cada falta, permitiendo incluso que la autoridad se abstenga de sancionar por única ocasión cuando exista corrección inmediata del daño.

Indicó que también se redujeron penas inicialmente propuestas para delitos relacionados con el desvío de cauces o prácticas de corrupción, equilibrando las sanciones tanto para servidores públicos como para particulares.

Finalmente, Carlos Puente resaltó la importancia de la socialización responsable de la información para evitar la propagación de temores infundados y permitir que la ciudadanía conozca de primera mano el contenido real de la Ley General de Aguas, reiterando que su 􀂿nalidad es garantizar un manejo justo, transparente y sustentable del recurso hídrico.