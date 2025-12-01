Quiero Invitarles el 6 de Diciembre al Zócalo Para Juntas y Juntos Decir “En México, El Pueblo Manda: Presidenta Claudia Sheinbaum

“Con el Pueblo Todo, sin el Pueblo Nada”

Recordó que, en siete años de la Cuarta Transformación, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, los Programas para el Bienestar son derechos que reciben 32 millones de familias; el salario mínimo aumentó 125%; no hay inflación; el peso está sólido y hay récord histórico en IED

Cuernavaca, Morelos.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la invitación a las mexicanas y mexicanos para que, el próximo sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, celebren siete años de la Cuarta Transformación y recuerden que en México el pueblo manda, esto luego de felicitar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien presentó este domingo su nuevo libro titulado “Grandeza”.

“Quiero invitarles, el próximo sábado 6 de diciembre, a que estemos juntos en el Zócalo de la Ciudad de México, juntas y juntos una vez más diciendo: en México el pueblo manda, en México hay gobiernos que son del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México y el único que lo puede decir es el propio pueblo de México, por eso decimos: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, convocó desde Cuernavaca, Morelos, al encabezar la reapertura del Hospital General del ISSSTE “Dr. Carlos Calero Elorduy”.

Destacó que el nuevo libro del expresidente reconoce que la grandeza cultural de México radica en los pueblos originarios, quienes resistieron a la Conquista y posteriormente fueron excluidos por los gobiernos neoliberales; lo cual cambió con la llegada de la Cuarta Transformación, y continúa en el Segundo Piso de la Transformación, ya que se reconoce su papel en la historia y en el presente del país.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó los logros de la Cuarta Transformación de la vida pública de México: 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza; 32 millones de familias reciben de manera directa los Programas y Becas para el Bienestar, que ahora son derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el salario mínimo aumentó 125%; no hay inflación; el peso está sólido y se registra récord histórico en Inversión Extranjera Directa (IED).