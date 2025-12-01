“Zacatecas se Encuentra en un Escenario Delicado: Maestros, Transportistas y Campesinos Continúan sin Recibir Respuesta a sus Demandas más Urgentes”

El Estado en una Situación Compleja: FPLZ

El Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) dio a conocer una serie de posicionamientos y acciones que reflejan la compleja situación que vive el estado y el país, así como la agenda organizativa de las próximas semanas.

Durante su intervención, Lidia Vázquez Luján, integrante de la Comisión Coordinadora del FPLZ, señaló que este primer domingo de Adviento encuentra a Zacatecas en un escenario delicado: maestros, transportistas y campesinos continúan sin recibir respuesta a sus demandas más urgentes.

Informó que el FPLZ mantiene gestiones activas para exigir la entrega de dos claves educativas pendientes, las cuales afectan directamente a comunidades escolares. Advirtió que, de no haber avances inmediatos, se tomarán medidas más enérgicas antes de que termine el año, recordando que “toda acción tiene una reacción”.

Además, resaltó las actividades realizadas el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, donde se desarrollaron jornadas de concientización. Aunque reconoció avances impulsados desde el gobierno federal, señaló que aún falta mucho por corregir.

En seguimiento a los temas nacionales, Teodoro Turner Saad, responsable distrital del FPLZ, hizo énfasis en la crisis hídrica que atraviesa el país rumbo al cierre de 2025. Explicó que más de 600 municipios enfrentan algún grado de riesgo por sequía, contaminación o sobreexplotación.

Detalló que el norte sufre sequías severas; en el centro, la contaminación de ríos como el León y la extracción excesiva de acuíferos agravan la situación; y aunque en el sur existe mayor disponibilidad de agua, persisten desigualdades profundas.

Turner Saad señaló que el aumento del 7.5% en las lluvias provocó inundaciones en zonas como la Huasteca Potosina, pero no resolvió el problema de fondo. Insistió en que el 60% del agua del país está en riesgo y llamó a impulsar políticas reales de justicia hídrica y una gestión más sostenible del recurso. A esta evaluación se sumó el ingeniero Arturo Reyes, quien abordó la crítica situación del campo zacatecano, especialmente para los productores frijoleros.

Explicó que, pese a que las muestras evaluadas re􀃀ejan un frijol de calidad, los centros de acopio no han abierto a tiempo, provocando retrasos, pérdidas y ahorcamiento económico para miles de familias. Advirtió que muchos productores están vendiendo a 8 pesos el kilo, precio insufi- ciente incluso para cubrir el diésel. Señaló que la falta de estrategia institucional ha frenado la circulación económica tanto en el campo como en las ciudades.

Reyes llamó a reforzar la organización interna, elevar una petición formal al gobierno federal para exigir centros abiertos y precios justos, y fortalecer la soberanía alimentaria mediante capacitación, diversificación y nuevos canales de comercialización. Para cerrar, el ingeniero Adán González Acosta, coordinador estatal del FPLZ, dio a conocer la agenda nacional e internacional en la que participará la organización.

Informó que este 2 de diciembre se llevará a cabo la reunión de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), con la presencia de 77 organizaciones de distintos países, donde el FPLZ participará a través de la CNPA. Asimismo, anunció que el 6 de diciembre la organización acudirá al Zócalo en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dirigió también dos invitaciones a los medios de comunicación: la posada del FPLZ para medios el 7 de diciembre en el restaurante El Barretero, y la posada general el 13 de diciembre en el salón Emperador del Hotel Don Miguel.

González Acosta concluyó informando que el FPLZ, junto al diputado federal José Narro Céspedes, participará los días 16 y 17 de diciembre en las Caravanas Migrantes, recordando que “nuestros migrantes merecen todo nuestro respeto y apoyo”.