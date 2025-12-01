Aguascalientes Destaca Como el Mejor Lugar Para Trabajar en México

De Acuerdo con el ENOE del Inegi

Primer lugar nacional con porcentaje de trabajadores asalariados y séptimo estado del país con menor informalidad laboral.

Aguascalientes se consolida como uno de los mercados laborales más sólidos y atractivos en México, al ubicarse como el estado con mayor porcentaje de trabajadores con un ingreso formal, muy por encima de la media nacional, lo que refleja la calidad y estabilidad del empleo que se genera en la entidad.

De acuerdo con los resultados del tercer trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Aguascalientes registró en dicho indicador un 77.6 por ciento, contra un 65.7 por ciento del promedio del país.

En el reporte, también se establece que Aguascalientes ocupa el cuarto lugar nacional con menor porcentaje de personas que necesitan trabajar más horas para complementar sus ingresos, así como en el quinto lugar con menos trabajadores que perciben menos de un salario mínimo.

Además, la ENOE señala que esta entidad se encuentra en séptimo lugar a nivel nacional con la tasa más baja de informalidad laboral del país, mientras que la tasa de desocupación se redujo al 3.2 por ciento en dicho periodo, un punto porcentual menos que el 4.2 que se registró en el mismo trimestre del año pasado.

Estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, el sector empresarial y los trabajadores, así como de las políticas públicas que promueven la atracción de inversiones y la generación de empleos formales y de calidad.