Aguascalientes Gana Cuatro Premios Internacionales en los Reed Latino Awards 2025

En Antigua Guatemala

Se obtuvieron cuatro premios en las categorías: Mejor Aplicación o Innovación Digital, Mejor Página Web de Gobierno, Mejor Campaña Gubernamental Online y Mejor Campaña de Concientización Social.

La ceremonia de premiación se realizó en las Ruinas de Santa Teresa, en la Antigua Guatemala, en un ambiente festivo y lleno de entusiasmo.

Con estos premios, Aguascalientes reafirma su liderazgo en innovación digital, redes sociales y comunicación pública.

Aguascalientes ganó cuatro premios internacionales en los Reed Latino Awards 2025, los galardones más importantes de la comunicación, consolidándose como una de las entidades con mejor desempeño en estrategias de difusión pública en Latinoamérica.

La ceremonia de premiación se realizó en las Ruinas de Santa Teresa, en la Antigua Guatemala, en un ambiente festivo y lleno de entusiasmo, donde se entregaron los premios a los mejores proyectos de innovación digital, comunicación y campañas gubernamentales.

El reconocimiento en la categoría Mejor Aplicación o Innovación Digital fue otorgado a la aplicación Aguascalientes Digital, a través de la cual la ciudadanía puede realizar diversos trámites gubernamentales, consultar eventos, noticias, y más, acumulando más de 200 mil descargas.

El galardón a la Mejor Página Web de Gobierno la obtuvo la página de la Feria Nacional de San Marcos, que registró más de 835 mil visitas, al ofrecer una interacción innovadora y dinámica con los visitantes; estos premios fueron recibidos por Ramiro Pedroza Márquez, titular de la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital (Sigod).

Además, el reconocimiento a la Mejor Campaña Gubernamental Online fue otorgado a “Gigantes x El Mundo”, campaña que difunde el programa de becas de movilidad internacional. El premio fue recibido por Sergio Alejandro Arellano López, director de Comunicación Social del Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU).

Finalmente, el reconocimiento a la Mejor Campaña de Concientización Social fue otorgado a la Secretaría de Comunicación y Vocería del Gobierno del Estado (Secovog), y fue recibido por su titular, Kike de la Torre, quien cuenta con una amplia experiencia en estrategias de comunicación y destaca por su liderazgo en difundir mensajes que acercan el gobierno a la ciudadanía.

Con estos premios, Aguascalientes reafirma su liderazgo en innovación digital, redes sociales, comunicación pública y desarrollo de estrategias gubernamentales de alto impacto.