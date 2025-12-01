Aguascalientes Refuerza la Seguridad de Abuelitos, Mujeres e Infantes con Autismo Mediante Botones de Vida

En Aguascalientes, la seguridad también se siente en el corazón. Se construye todos los días con un enfoque humano, cercano y solidario, especialmente para quienes requieren apoyo inmediato. Bajo esta visión, el Gobierno del Estado continúa entregando Botones de Vida a personas adultas mayores, mujeres en situación de riesgo y niñas y niños con autismo, brindándoles una herramienta que puede marcar la diferencia en un momento crítico.

Estos dispositivos permiten ampliar el acompañamiento y dar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia, gracias al uso de tecnología diseñada para cuidar, proteger y ofrecer tranquilidad a las familias.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del C5i, impulsa este programa que ofrece seguimiento personalizado las 24 horas, mediante geolocalización en tiempo real. Al presionar el Botón de Vida, la alerta llega directamente al Centro de Comando, donde se activa de manera inmediata el protocolo correspondiente para que los servicios de emergencia acudan al lugar.

La directora del C5i, Michelle Olmos, destacó que esta iniciativa forma parte de la visión de la gobernadora Tere Jiménez, de acercar la tecnología a las personas y ponerla a su servicio, priorizando la empatía, la prevención y la capacidad de salvar vidas con una atención oportuna y cercana.