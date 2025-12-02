Ayuntamiento de Zacatecas Realiza Expo Vivienda Para Acercar Ofertas de Desarrollo y Mejora Habitacional

En el patio central de la Presidencia Municipal se llevó a cabo la Expo Vivienda 2025, un espacio que reunió a más de 14 expositores dedicados a la oferta de terrenos, casas, materiales de construcción, así como paquetes para amueblar y equipar viviendas. Este esfuerzo, impulsado por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Patrimonio, dirigida por Carlos Emilio Ramírez Baltierra, tuvo como objetivo acercar alternativas reales y accesibles para que las familias capitalinas puedan mejorar, ampliar o adquirir su patrimonio.

Durante el evento, el presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, destacó que esta exposición es resultado de la coordinación entre gobierno y sector privado, y subrayó la necesidad de dar continuidad a este tipo de actividades.

“Me queda claro que hay que planear otras exposiciones y salir a la calle, que los capitalinos y sus visitantes puedan ver lo que se puede generar con este tipo de ejercicios y beneficiarse directamente para sus viviendas”, afirmó el alcalde, al tiempo que agradeció a todas las empresas que se sumaron a esta edición.

Varela Pinedo señaló que, ante la disminución de la inversión pública y los presupuestos cada vez más ajustados, es necesario que sociedad y gobierno caminen de la mano. Indicó que solo mediante esa colaboración se podrán construir mejores condiciones de vida para la ciudadanía y dar paso a proyectos que permitan fortalecer el desarrollo urbano de la capital.

En su intervención, Carlos Emilio Ramírez Baltierra enfatizó que reactivar este tipo de eventos representa una oportunidad para que desarrolladores, proveedores y financieras presenten sus servicios de manera más accesible y cercana, facilitando a la población la reconstrucción, remodelación y mejora de sus viviendas.

Por su parte, Raymundo Moreno Romero, presidente de Orgullo por Zacatecas y representante de los expositores, reiteró la importancia de recuperar la confianza entre la sociedad zacatecana. “El poder acceder a productos a mejor costo es confiar nuevamente los unos en los otros. Agradecemos esta oportunidad, ya que este esfuerzo nos permitirá mejorar como familias y volver a ser comunidad”, expresó.

La Expo Vivienda concluyó con un llamado conjunto a seguir impulsando iniciativas que fortalezcan el bienestar y el patrimonio de las familias de la capital.