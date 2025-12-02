Ayuntamiento de Zacatecas Refuerza Colaboración con Escuelas y Comunidades Rurales

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, acudió a la escuela primaria González Ortega, ubicada en la comunidad de Machines, para encabezar los honores a la bandera y sostener un diálogo directo con la comunidad escolar. Durante el acto cívico, el alcalde reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de mantener una presencia cercana en las instituciones educativas del municipio, con el propósito de conocer sus necesidades reales y construir soluciones en conjunto.

Varela Pinedo destacó que su administración tiene la firme intención de solventar las prioridades de las escuelas y comunidades, especialmente aquellas que históricamente han enfrentado rezagos. En este sentido, la directora del plantel, Norma Elizabeth Perea Hernández, expuso al alcalde la necesidad urgente de contar con un domo escolar, petición que, según explicó, ha sido planteada en administraciones anteriores sin obtener respuesta favorable.

Ante esta solicitud, el presidente municipal expresó su disposición total para colaborar en la gestión y construcción de la obra. Asimismo, solicitó al Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (INZACE) trabajar de manera conjunta con el Ayuntamiento, retomando el esquema de participación peso a peso, estrategia que ha permitido la construcción de domos y cercos perimetrales en beneficio de diversas instituciones.

“Me gustaría que sigamos colaborando con el INZACE, ya que en conjunto logramos concretar varios domos y cercos perimetrales. Este esquema aminora la carga presupuestal y beneficia al estado, al municipio y, sobre todo, a nuestra comunidad educativa”, señaló Varela Pinedo.

El alcalde añadió que uno de los objetivos centrales de su gestión es realizar al menos una obra en cada comunidad que integra la capital, con la intención de impulsar el desarrollo equitativo y garantizar mejores condiciones de vida para todas las familias.

Finalmente, se destacó que el presidente municipal acudió acompañado por integrantes de su gabinete para atender de manera directa las peticiones de las y los habitantes de Machines. Además, durante la visita se llevó a cabo una feria de salud impulsada por el INMUZAI, en la que se brindaron pláticas sobre prevención de violencia en el noviazgo, servicios de corte de cabello gratuito y charlas formativas dirigidas a jóvenes y padres de familia.