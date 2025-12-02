Bloquean Productores Principales Vías Federales de Zacatecas

Exigen “Respuesta Clara” del Congreso de la Unión

Por Nallely de León Montellano

Tal como lo habían anunciado días antes, desde las 8:00 am de este lunes, productores agrícolas de distintas regiones de Zacatecas realizaron este lunes una jornada de bloqueos carreteros de las principales vías federales que cruzan el estado, para exigir cambios de fondo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que se discutirá esta semana en la Cámara de Diputados.

Con tractores, maquinaria y camionetas, integrantes del Grupo de Productores Agropecuarios de Zacatecas y de la Unión de Pozos Agrícolas del Estado instalaron bloqueos importantes en cuatro puntos: la caseta de peaje de Calera, sobre la carretera federal 45 Zacatecas-Durango; la caseta de Osiris, en la autopista Zacatecas-Aguascalientes; la vía libre a esa misma entidad a la altura de Trancoso; y la carretera federal 54 sur, Zacatecas-Guadalajara, en el tramo del municipio de Villanueva.

En algunos puntos el cierre es total y en otros se permite el paso intermitente, pero en todos los casos las filas de vehículos alcanzan varios kilómetros. Entre los automovilistas se pudo percibir molestia por el retraso que ocasionó el bloqueo, pero también muestras de respaldo a los agricultores que, desde los camellones o las orillas de la carretera, portan mantas y lonas con mensajes como “El agua es vida”, “Sin agua no hay campo y sin campo no hay comida” y “El día que el campo caiga, van a caer todos los sectores”.

Los productores advierten que no se oponen a una nueva legislación, sino a que la reforma se apruebe con “letras chiquitas” que, a su juicio, podrían abrir la puerta al control del agua por grandes usuarios y dejar en desventaja a pequeños agricultores y comunidades rurales.

Señalaron que la iniciativa presidencial y las modificaciones recientes no les dan certeza sobre el futuro de los pozos agrícolas ni sobre la renovación de concesiones. Desde la región de El Bordo, donde también acordaron sumarse “con fuerza y unidad” a las protestas, campesinos, amas de casa y profesionistas se organizaron para salir en caravana hacia la capital del estado.

Su principal exigencia es el retiro del dictamen actual de la Ley de Aguas y la construcción de una nueva propuesta que tome en cuenta a los usuarios del campo, a las comunidades y a los pequeños productores.

En los volantes difundidos para convocar a la movilización se pide acudir con maquinaria, tractores y vehículos de trabajo, no sólo como símbolo de fuerza del campo zacatecano, sino para subrayar que cualquier cambio en el acceso al agua impactará directamente en la producción de alimentos y en la economía de las familias rurales.

Los manifestantes reiteraron que mantendrán los bloqueos mientras no exista una respuesta clara desde el Congreso de la Unión. Aseguran que el debate sobre la Ley de Aguas no puede darse de espaldas a quienes dependen cotidianamente del recurso hídrico para sembrar, cosechar y sostener la vida en las comunidades.