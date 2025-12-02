Recibe Presidenta Claudia Sheinbaum a su Homólogo de la República de Singapur, Tharman Shanmugaratnam

En Palacio Nacional

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a su homólogo de la República de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, con quien posteriormente sostuvo una reunión privada, así como un encuentro con empresarios de ambas naciones.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se realizó en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y Singapur, posterior a ello, se realizó la toma de la fotografía oficial del encuentro.

La Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; y las secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, así como del subsecretario para América del Norte y encargado de Despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Peña Merino; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Alejandra del Moral y el embajador de México en Singapur, Agustín García-López Loaeza.

Al mandatario de la República de Singapur, le acompañaron su esposa, Jane Yumiko Ittogi; así como los ministros de Cultura, Comunidad y Juventud y de Estado Superior de Educación, David Neo Chin Wee; de Estado de Desarrollo Nacional, Comercio e Industria, Alvin Tan Sheng Hui; el embajador no residente de Singapur ante México, Gerald Balendran Singham; el presidente del Grupo Parlamentario Regional Singapur-Américas del Parlamento de Singapur, Ang Wei Neng; la diputada por el Distrito de Sembawang, Mariam Jaafar; el secretario particular principal del Presidente, Julius Lim Wei-Yang; el secretario adjunto para Asia-Pacífico, Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur, Kevin Cheok; la secretaria de Prensa del presidente, Grace Ho Zheng y la directora general de la Dirección de las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lynette Long Li Shen.