SCJN Deja sin Efecto el Cobro a Extranjeros Para Ingresar a Puerto Vallarta

Por Rafael Hernández Guízar

Yussara Canales González, la diputada del Partido Verde celebró ayer la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dejar sin efecto el cobro a extranjeros para ingresar al municipio.

Se trata de un cobro que fue aprobado por parte del ayuntamiento vallartense por la cantidad de 1.25 Umas para las personas extranjeras que viajen a bordo de cruceros y decidan desembarcar aun cuando sea solo para conocer por unas horas Puerto Vallarta, situación que fue atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que resolvió ayer que la determinación fuera dejada sin efecto.

Lo anterior representa la acción de inconstitucionalidad 41 diagonal 2025 que fue presentada ante la SCJN, misma que concluyó la invalidez de dicho cobro resaltando que el gobierno estatal implementó una medida sin sustento que ponía en riesgo la competitividad turística de Puerto Vallarta.

“Hoy mi gente vallartense puede dormir tranquila, ese impuesto nunca debió existir, había que defender Puerto Vallarta y lo hice, para eso estamos, para servir, no para lastimar a quienes representamos”, dijo la legisladora del Verde.

Canales González indicó que mientras los diputados del partido oficialista, es decir, Movimiento Ciudadano (MC), votaron a favor de la medida, solo ella y algunos otros resolvieron lo que fue hoy confirmado por el máximo tribunal del país.