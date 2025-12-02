Tere Jiménez Inicia Jornada Gigante de Vacunación con Miles de Dosis Disponibles

Toda la Población Podrá Vacunarse de Forma Gratuita

Se realizará del 1.º al 7 de diciembre en las instalaciones del Ficotrece, de las 9:00 a 18:00 horas; todas las vacunas son gratuitas.

Se aplicarán más de 49 mil dosis contra enfermedades como COVID-19, influenza, neumococo, sarampión, hepatitis, rotavirus, tétanos, entre otras.

De enero a octubre de 2025, en Aguascalientes se han aplicado 890 mil dosis de todos los biológicos disponibles.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, puso en marcha la Jornada Gigante de Vacunación en las instalaciones del Foro 3C del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias (Ficotrece), donde toda la población podrá vacunarse de forma gratuita del 1.º al 7 de diciembre en un horario de las 9:00 a 18:00 horas.

“Hay que vacunarnos, cuidemos a nuestras familias siempre; recuerden que se tienen que vacunar, y más ahorita en esta temporada en la que estamos con nuestros seres queridos, para poderlos abrazar y poder estar cerca de ellos muy contentos. Agradezco al IMSS, al ISSSTE y al DIF Estatal por ayudarnos a llegar a más personas”, destacó.

La gobernadora informó que, de enero a octubre de 2025, en Aguascalientes se han aplicado 890 mil dosis de todas las vacunas disponibles.

El secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, detalló que en esta jornada de vacunación se aplicarán más de 49 mil dosis contra enfermedades relacionadas con la temporada invernal, como COVID-19, influenza y neumococo, así como del esquema básico: BCG, hepatitis B, hexavalente, rotavirus, triple viral, tétanos y VPH.

Precisó que esta campaña masiva de vacunación es un esfuerzo conjunto entre el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); además del apoyo del DIF Estatal y del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).

“La mejor herramienta de la prevención es la vacunación; por eso, a través de esta jornada queremos acercar y facilitar el acceso de la población a los biológicos para que nadie se quede sin vacunar. Es necesario sensibilizar a la población respecto a la importancia de la vacunación, ya que es clave para disminuir la incidencia de enfermedades; actualmente tenemos una cobertura del 90 por ciento”, indicó.

El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, destacó la importancia de vacunarse: “Estamos próximos a hacer nuestra cartita al Niño Dios y yo creo que lo primero que tenemos que pedirle es que tengamos salud, definitivamente. Aprovecho para reconocer el esfuerzo de la gobernadora y de todo el sector salud para llevar a cabo este tipo de acciones que ayudan a cuidar la salud de la población”, precisó.

A nombre de las y los beneficiarios, la señora Marisela Mendoza Velázquez agradeció a la gobernadora y a las autoridades de salud por preocuparse por la salud de las familias de Aguascalientes; “gracias por pensar en nosotros y ayudarnos a cuidar nuestra salud; las vacunas nos protegen, nos dan tranquilidad y nos ayudan a cuidar a nuestras familias; de corazón, muchas gracias por este gran beneficio”, concluyó.

En el evento, también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, presidenta y primera voluntaria del DIF Estatal; la diputada Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Comisión de Salud del H. Congreso del Estado; Misael Ley Mejía, titular del IMSS en Aguascalientes; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del IEA, y Cinthya Frías, beneficiaria.