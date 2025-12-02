Tere Jiménez Pone en Marcha el Operativo “Navidad Segura 2025”

“En Esta Navidad, Cada Familia Merece Celebrar sin Preocupación”

Participan más de 1,300 oficiales y 340 unidades móviles de las corporaciones de los tres niveles de gobierno.

La estrategia estará vigente del 1.º de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026.

El objetivo es mantener la paz y la tranquilidad de la población durante la temporada decembrina.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio el banderazo de arranque al Operativo “Navidad Segura 2025”, que se llevará a cabo del 1.° de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026; el objetivo es mantener la paz y la tranquilidad de la población durante la temporada decembrina.

“Entramos a la temporada navideña con una estrategia sólida e inteligente para que en estas fechas todos se sientan seguros. Estamos aquí para prevenir, para responder y para cuidar a las familias y a quienes nos visitan. En esta Navidad, cada familia merece celebrar sin preocupación; merece abrazar, convivir y volver a casa tranquila y en paz. El Gigante de México está listo para una Navidad segura, llena de paz y alegría para todos”, subrayó.

Tere Jiménez destacó el trabajo conjunto y coordinado entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno; “somos un estado que actúa con unidad y que nunca baja la guardia, y cuando el estado trabaja unido y con fuerza pública eficiente y bien coordinada, el mensaje es que Aguascalientes es fuerte en su blindaje y es fuerte en su seguridad”, sostuvo.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que en esta estrategia participan más de 1,300 oficiales y 340 unidades móviles de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, las Policías Municipales y la Fiscalía General del Estado, además de los cuerpos de emergencia y protección civil.

Precisó que, como parte del operativo navideño, se intensificarán las acciones de prevención y vigilancia para proteger a la ciudadanía, sobre todo ante el incremento en el flujo de efectivo y en la afluencia de personas en zonas comerciales.

Detalló que, además de garantizar la seguridad en centros comerciales, cajeros automáticos e instituciones bancarias, se reforzarán los patrullajes en colonias, carreteras, comunidades y puntos de acceso al estado.

“La Navidad es una época que nos llena de esperanzas, es el momento en que las familias se reúnen, los hogares se iluminan y las calles se llenan de alegría; sin embargo, también sabemos que es un tiempo en el que aumentan los riesgos y los desafíos; por ello, este despliegue busca acompañar a la ciudadanía, proteger sus trayectos, sus compras, sus celebraciones y cada uno de los espacios de convivencia”, precisó.

En su intervención, el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, destacó la incorporación de 212 nuevos policías a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, quienes realizan labores de proximidad social, prevención del delito y protección de las familias de Aguascalientes. Asimismo, agradeció el apoyo de la gobernadora del estado, Tere Jiménez, quien recientemente les entregó 50 patrullas que se suman a 40 más, para reforzar las labores de seguridad. Indicó que se seguirá fortaleciendo a la Policía Municipal con equipamiento y capacitación para dar una mejor respuesta a la ciudadanía.

En el evento protocolario, también estuvieron presentes la diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Daniel Gómez Anayola, representante de la 14/a. Zona Militar; Marco Antonio Salas Crisantos, representante de la Coordinación de la Guardia Nacional en Aguascalientes; José Gabino Vázquez Vega, coordinador municipal de Protección Civil; Karla Martorell Moya, coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia; Margarita Gallegos Soto, presidenta municipal de San Francisco de los Romo; Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo; Francisco Javier Domínguez López, presidente municipal de Cosío; Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado; Michelle Olmos Álvarez, directora general del C5i; Jaime del Conde Ugarte, delegado de la Cruz Roja Mexicana en Aguascalientes; Beatriz Jiménez, síndico del municipio de Jesús María, además de los titulares de Seguridad Pública de los 11 municipios.