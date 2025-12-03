Fortalece DIF Capital la Atención a la Zona Rural de Zacatecas

El Ayuntamiento de Zacatecas, bajo la visión del presidente municipal Miguel Varela, ha impulsado una estrecha coordinación entre el DIF municipal y las comunidades rurales para garantizar una atención directa y prioritaria en el cierre de año.

La presidenta honorífica del DIF, Karla Estrada, y la directora Mitzia Peláez, se reunieron con delegados de las comunidades para establecer información y trato directo referente a las actividades previstas para diciembre, que incluyen la entrega de despensas, la gestión de peticiones ciudadanas y la realización de posadas en puntos estratégicos de la zona rural.

En su mensaje, Karla Estrada destacó que el alcalde Varela siempre ha dado atención prioritaria a las familias de las comunidades y que las gestiones se atienden con agilidad, reconociendo la dificultad de los traslados y la distancia con la zona conurbada.

Por ello, se intensificarán las visitas a las comunidades en diciembre, no solo para convivir en las festividades, sino para escuchar, atender y dar seguimiento a las peticiones personales, de servicios públicos y apoyos alimentarios hasta lograr un resultado positivo.

La directora Mitzia Peláez indicó que se intensificarán las entregas de paquetes alimentarios, destacando el trabajo con el banco de alimentos que ha aumentado el padrón de beneficiarios, haciendo que la gente se sienta tomada en cuenta. Finalmente, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de seguir trabajando por las colonias y comunidades de la capital zacatecana.