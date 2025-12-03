Segunda Sesión del Sistema Municipal PASE Refuerza Acciones Contra la Violencia Hacia las Mujeres

En la Sala de Cabildo del Ayuntamiento de Zacatecas se llevó a cabo la segunda sesión del Sistema Municipal PASE, órgano encargado de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres. Durante la reunión, se reafirmó el compromiso institucional y ciudadano para fortalecer las estrategias que garanticen entornos más seguros para niñas, adolescentes y mujeres de la capital.

En este marco, Georgina Arce, directora del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad (INMUZAI), informó que se tomó protesta a dos nuevas integrantes provenientes de la sociedad civil: Luz Guadalupe Torres Martínez y María Eugenia del Río Venegas, quienes se incorporan al Sistema Municipal PASE.

Arce destacó que la selección de ambas ciudadanas fue realizada por el propio Sistema, tomando en cuenta su trayectoria y su destacada labor en favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres, así como el acompañamiento que han brindado en casos que requieren atención especializada. “Son mujeres con un compromiso genuino hacia la defensa de derechos y su incorporación representa un fortalecimiento real para este órgano”, señaló.

La titular del INMUZAI también compartió que las actividades realizadas en colonias y comunidades como parte de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, han avanzado “viento en popa”. Reconoció la amplia participación social que han tenido eventos como cine-debates, charlas y jornadas informativas.

“En las escuelas donde estuvimos, las madres de familia participaron de forma excelente. Además, quienes asistieron a la conferencia de Eufrosina Cruz mostraron un interés muy significativo en los temas abordados”, expresó.

Finalmente, Arce invitó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las actividades que aún continúan y que pueden consultarse en las plataformas oficiales del Ayuntamiento capitalino. Reiteró que la prevención y erradicación de la violencia requiere trabajo constante, articulado y con una fuerte participación social.