Invitan a Emprendedores a Capacitarse y Fortalecer sus Negocios; Habrá Cursos Gratuitos en Diciembre

Programa de Formación Empresarial

Se ofertarán cuatro cursos de formación empresarial; el registro es en https://aguascalientes.gob.mx/sedecyt/cursos/.

El objetivo es preparar a los negocios locales frente a los cambios del mercado y la implementación de nuevas tecnologías.

¿Eres emprendedor y te interesa fortalecer tu negocio? La Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes (Sedecyt) te invita a participar en el programa de formación empresarial que se ofrecerá de forma gratuita durante el mes de diciembre.

Con estas capacitaciones se busca que las empresas locales innoven, se adapten a los cambios del mercado e implementen nuevas tecnologías, a fin de que puedan diseñar estrategias efectivas que mejoren la calidad de sus productos y servicios.

Los cursos disponibles son: “Maximizando la Experiencia del Cliente”, para el 3 de diciembre; “Técnicas de Cierre de Venta”, jueves 4; “Aprende a Crear el Libro de Recetas de tu Negocio”, los días 9 y 11 de diciembre, y “La Importancia de un Sistema de Calidad”, programado para el miércoles 10.

El cupo es limitado y el registro se puede realizar a través de la página web https://aguascalientes.gob.mx/sedecyt/cursos; las sesiones se impartirán de 9:00 a 12:00 horas en las instalaciones de la Sedecyt, ubicadas en la Nave 55 del Complejo Ficotrece en la colonia Ferronales.

Recuerda que la capacitación es un elemento clave para la consolidación y el crecimiento de los emprendedores y pequeños negocios, ya que, además de reforzar sus habilidades, contribuye al desarrollo económico sostenible del estado.