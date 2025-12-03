Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura Reconoce a Aguascalientes por sus Resultados en Educación

Aguascalientes fue reconocido por la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en México y la Fundación Instituto Natura México, por desarrollar acciones concretas para fortalecer la enseñanza desde nivel preescolar y lograr resultados ejemplares en torno a la deserción escolar y el rezago educativo después de la pandemia, gracias al proyecto “Los Sueños se Construyen en el Aula” (PESCA).

Durante el encuentro México Aprende Leyendo, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) presentó los avances que se tienen en el estado para asegurar que todas las niñas y los niños aprendan a leer y escribir desde los primeros años.

Destacó el Programa “Los Sueños se Leen y se Escriben”, con el que niñas y niños dominan la lectura y escritura al concluir el tercer grado de primaria.

Con estos esfuerzos, Aguascalientes refrenda su compromiso con una educación de calidad, inclusiva y con visión de futuro a través del impulso de programas innovadores que garanticen que cada niña y niño desarrollen plenamente sus habilidades, asegurando así un mejor presente y un mayor futuro para todas y todos.