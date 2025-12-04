Admite Salinas Flores “Bajas” en Secampo, Pero Desmiente “Revanchismo Político”

Termina Relación Laboral por Conclusión de Contratos, Señala

Por Miguel Alvarado Valle

Ante las acusaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre un presunto “revanchismo político” por el despido de más de 20 personas que se desempeñaban como coordinadores regionales en la Secretaría del Campo (Secampo), la titular de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, Maricarmen Salinas Flores, negó que exista una instrucción general para dar de baja a personal o que se trate de decisiones con tintes políticos.

La secretaria explicó que, hasta el momento, no se ha emitido ninguna orden desde el Ejecutivo estatal para realizar despidos masivos en las distintas dependencias, y aclaró que en su secretaría no se ha recibido indicación alguna en ese sentido. Subrayó que los ajustes de personal, cuando ocurren, corresponden a decisiones internas de cada dependencia conforme a sus necesidades administrativas y normativas.

En relación con el caso específico de Secampo, Salinas Flores señaló que las bajas de enlaces municipales responden a ajustes derivados del reglamento interno de esa dependencia, y no a acciones arbitrarias o sanciones políticas.

Reconoció que se trata de un tema que compete directamente a la secretaría involucrada, por lo que evitó profundizar en detalles operativos, aunque reiteró que no existe ninguna intención de generar despidos injustificados.

La secretaria explicó que una parte importante del movimiento de personal obedece a la conclusión natural de contratos por ser de tiempo determinado, ya que muchos trabajadores son contratados para cumplir funciones específicas durante periodos previamente establecidos.

Al término de esos contratos, dijo, la baja es un procedimiento administrativo regular, aclarando que desde el inicio las personas son informadas de la temporalidad del vínculo laboral.

En este sentido, puntualizó que la Secretaría de Administración no toma decisiones sobre reestructuraciones o asignación de funciones, sino que únicamente realiza los trámites correspondientes al alta o baja de personal cuando así lo solicitan las dependencias.