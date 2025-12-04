En el Semefo, 802 Cuerpos sin Identificar

190 Están Identificados, Pero no Reclamados: López García

Por Nallely de León Montellano

Durante la sesión de este miércoles en la LXV Legislatura, la diputada María Teresa López García presentó una iniciativa con punto de acuerdo para que el presupuesto 2026 incluya una partida específica destinada a la identificación de personas fallecidas resguardadas en el Servicio Médico Forense (Semefo).

La legisladora precisó que, dado que el Poder Ejecutivo ya entregó el proyecto del Paquete Económico 2026, el exhorto deberá dirigirse directamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, responsable de dictaminar el gasto proyectado.

López García expuso en tribuna que la crisis forense en Zacatecas representa una herida abierta para cientos de familias buscadoras, y sostuvo que el Estado debe priorizar acciones de identificación humana como un acto mínimo de justicia y dignidad.

Recordó que, tras solicitar información formal a la Fiscalía General de Justicia, obtuvo datos que confirman la magnitud del rezago. De acuerdo con la respuesta institucional, el Semefo mantiene bajo resguardo 992 cuerpos, de los cuales 802 permanecen sin identificar y 190 identificados, pero no reclamados. En cámaras frías se encuentran 240 cuerpos, mientras que el panteón forense alberga 467, tras las restituciones ya realizadas.

Además, se han procesado 322 muestras óseas, pero las limitaciones presupuestales impiden avanzar al ritmo necesario. La diputada señaló que cada perfil genético tiene un costo de 45 mil 904 pesos, por lo que procesar los 320 cuerpos pendientes requiere una inversión inmediata de 14 millones 689 mil 280 pesos. Una cifra que –dijo– el Estado debe asumir si pretende evitar que los cuerpos se acumulen sin identidad y que las familias continúen en la incertidumbre.

Además, recordó que Zacatecas registra tres mil 905 personas desaparecidas o no localizadas al corte de octubre de 2025, y que las denuncias de desaparición siguen confirmando un problema estructural que ni disminuye ni encuentra mecanismos suficientes de atención. López García afirmó que la identificación humana no es sólo un procedimiento técnico, sino un deber moral con las víctimas y sus familias.

Agregó que colectivos y organizaciones han advertido que, sin presupuesto específico, el rezago podría seguir creciendo y multiplicando la angustia de madres y familiares que buscan a sus seres queridos. La iniciativa solicita que el presupuesto 2026 contemple recursos para insumos, reactivos, fortalecimiento de cámaras frías, equipamiento especializado, capacitación y acciones de restitución digna.

También pide establecer mecanismos de coordinación y rendición de cuentas para garantizar el uso adecuado de los recursos.

“Esto es lo que cuesta –dijo en tribuna– devolver un nombre, cerrar un duelo y evitar que una familia siga buscando en donde ya no hay esperanza”.

Añadió que detrás de cada cifra hay una vida completa suspendida en la incertidumbre.