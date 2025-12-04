La Hormiga Flow Llega a las Escuelas Para Impulsar una Cultura de Limpieza en la Niñez Zacatecana

Con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental desde la infancia y promover una cultura ciudadana responsable, la hormiga Flow, personaje de limpieza, comenzó su recorrido por diversas instituciones educativas de la capital. Esta iniciativa busca motivar a niñas y niños a no tirar basura y contribuir a la construcción de un Zacatecas más limpio que nunca.

Guadalupe Flores Escobedo, directora del Departamento de Calidad de Vida y Servicios Públicos, informó que estas acciones forman parte de las instrucciones del alcalde Miguel Varela, quien ha señalado la importancia de involucrar a la comunidad escolar en el cuidado y mantenimiento de la ciudad. Explicó que la visita de Flow representa una herramienta lúdica y cercana para transmitir valores fundamentales sobre el respeto al entorno y la responsabilidad compartida.

“Estamos construyendo el Zacatecas en el que queremos que nuestras niñas y niños de hoy se conviertan en un futuro en grandes profesionistas, grandes ciudadanos, y para ello deben tener la ciudad limpia que ellos merecen”, expresó Flores Escobedo al destacar el propósito formativo del programa.

La funcionaria detalló que esta estrategia arrancó la semana pasada y ya ha tenido una gran aceptación por parte de las y los pequeños, quienes participan activamente en dinámicas educativas y mensajes que promueven el adecuado manejo de residuos. De igual manera, subrayó que el programa contempla visitar todas las escuelas de la capital, llevando el mensaje de limpieza, orden y corresponsabilidad.

“La hormiga Flow nos ayuda a que nuestras niñas y niños conozcan el trabajo que tenemos que realizar todas y todos para que la capital sea la más limpia de México nuevamente. Y eso lo podemos lograr entre la colaboración de la ciudadanía sin importar la edad”, finalizó.