Presidenta Claudia Sheinbaum Anuncia Incremento del 13% al Salario Mínimo General en 2026

Poder Adquisitivo se ha Elevado 154% a Partir de 2018

En promedio mensual será de 9 mil 582.47 pesos a nivel general y de 13 mil 409.80 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte.

Representa un incremento de 154 por ciento en el poder adquisitivo de 2018 a 2026 y el acceso a las canastas básicas pasa de 1.8 en 2025 a 2.0 en 2026 y de 2.8 en la frontera.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que, en acuerdo con el sector obrero y patronal, y en beneficio de 8.5 millones de personas trabajadoras, el salario mínimo general tendrá un incremento del 13 por ciento a partir del 1 de enero de 2026: de 315.04 pesos diarios a nivel general, lo que representa 9 mil 582.47 pesos mensuales y de 5 por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) para quedar en 440.87 pesos diarios y en 13 mil 409.80 pesos mensuales.

“Tenemos una muy buena noticia: un acuerdo entre el sector empresarial y las y los trabajadores de México. Dos grandes acuerdos que tomamos por consenso, por unanimidad: uno, el aumento al salario mínimo y dos, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció a las y los empresarios por el consenso unánime para incrementar el salario mínimo y señaló que no tendrá impactos en la inflación. “Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país, extranjera, y estamos en récord de Inversión Extranjera; no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha, en 154 por ciento”, agregó.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, explicó que el poder adquisitivo de las y los trabajadores de México presenta un crecimiento del 154 por ciento con los gobiernos de la Cuarta Transformación, mientras que en la frontera se mantiene por arriba del máximo histórico, lo que significa que el acceso a las canastas básicas pasa de 1.8 en 2025 a 2.0 en 2026 y en la frontera a 2.8.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, destacó que el sector empresarial y el Gobierno de México han mostrado disposición y una especial apertura para negociar condiciones que favorezcan a los distintos grupos de la población, particularmente a los más vulnerables.