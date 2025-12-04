Tere Jiménez Abre Posibilidad de Cooperación Comercial y Educativa Tras Reunirse con el Embajador de la Unión Europea en México

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se reunió con el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, con quien acordó fortalecer los lazos de amistad y cooperación para identificar oportunidades de colaboración en las áreas de economía, cultura, educación, agricultura, innovación tecnológica, entre otros rubros.

“Hoy, abrimos canales de colaboración con la Unión Europea para impulsar el crecimiento y la competitividad de nuestro estado; estoy segura de que este encuentro tendrá resultados positivos a corto plazo con proyectos estratégicos que potencien el desarrollo de Aguascalientes y de los países que integran la Unión Europea”, sostuvo la gobernadora.

Durante la reunión que se realizó en el Palacio de Gobierno y en la que también estuvieron funcionarios estatales y personal de la Embajada de la Unión Europea en México, se analizó la posibilidad de acceder a programas de movilidad académica y cooperación educativa; promover el intercambio comercial y cultural entre ambas regiones; así como impulsar proyectos de innovación tecnológica, entre otras cosas.

“Queremos posicionar a Aguascalientes como un aliado estratégico para atraer inversión europea, desarrollo tecnológico e incrementar las exportaciones de nuestros productos; somos un destino seguro, competitivo y con alta capacidad de colaboración internacional”, destacó Tere Jiménez.

Por su parte, el diplomático europeo agradeció la anfitrionía de la gobernadora de Aguascalientes; “para nosotros es un honor estar aquí en el corazón de México. Aguascalientes es un estado amigo de Europa, amigo de la Unión Europea, un estado que recibe con cariño la inversión europea, las relaciones culturales y la educación”, indicó.

De igual forma, Francisco André estableció el compromiso de seguir trabajando de la mano con Aguascalientes y su gente. “Si el presente es muy positivo, el futuro será mucho mejor”, concluyó.

En la reunión, participaron Kevin O’Connell, jefe de la Sección Política, Prensa e Información de la Embajada de la Unión Europea en México; Ylenia Ariano, consejera económica de la Embajada de la Unión Europea en México; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Sarahi Macias Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua; Jorge Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, y Lorena Martínez Rodríguez, representante del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la Ciudad de México.