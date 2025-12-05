Avanza Construcción de los Trenes del Norte: se Licitarán dos Tramos del Tren Saltillo-Nuevo Laredo

El Estado Debe Tener Trenes que Permitan el Desarrollo: Presidenta

Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que mañana 5 de diciembre se publicará la licitación del tramo A del tren Saltillo-Nuevo Laredo y está en proceso de licitación su tramo B, ambos ubicados en la Zona Metropolitana de Monterrey.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó el avance en la construcción de los trenes del norte y puntualizó que la recuperación de los trenes de pasajeros que realiza la Cuarta Transformación permite que el Estado mexicano genere desarrollo en el país.

“Al privatizarse los trenes se abandonaron los trenes de pasajeros y se dejaron cantidad de comunidades que vivían de paso del tren al olvido. Nosotros creemos que hay que seguir construyendo trenes en el país y que el Estado debe tener una empresa de trenes, los privados también pueden tener, pero el Estado debe tener trenes que permitan el desarrollo”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Sobre el Tren del Golfo de México: Saltillo a Nuevo Laredo, el titular de la ARTF, Andrés Lajous Loaeza, informó que mañana 5 de diciembre se publica la licitación del tramo A, cuya extensión es de 18.1 kilómetros (km). En tanto que está en proceso de licitación el tramo B, de una longitud de 30.7 km; ambos ramales ubicados en la Zona Metropolitana de Monterrey. Aunado a que también están en proceso de concurso público las estaciones que irán de Derramadero hasta García en la zona de Coahuila.

Explicó que ya se tiene la Manifestación de Impacto Ambiental del tramo completo de Saltillo-Nuevo Laredo y en los lugares donde hay ejidos se trabaja en la liberación de vía. Puntualizó que la ingeniería a detalle del tramo I de Saltillo a Santa Catarina tiene un avance de 8.18 por ciento, del tramo IV de San Javier a Arroyo El Sauz del 51.06 por ciento y el tramo V de Arroyo El Sauz a Nuevo Laredo del 18.17 por ciento.

Respecto al tramo Querétaro-Irapuato expuso que se trabaja en la ingeniería a detalle en el tramo I de Querétaro Zona Industrial/Apaseo el Grande con un avance de 65.15 por ciento y el Tramo II de Apaseo el Grande Zona Industrial/Irapuato del 6.08 por ciento. Además, ya se coloca la estructura del terraplén y la preparación para la construcción de un puente ferroviario. Anunció que continúan las licitaciones de edificios auxiliares y base de mantenimiento.

Destacó que, además, el 3 de diciembre se realizó el fallo en la licitación de 47 trenes de pasajeros, que tendrán 65 por ciento de contenido nacional, y que darán servicio a la ruta Ciudad de México-Querétaro-Irapuato. Detalló que los trenes atenderán una demanda de más de 100 mil personas diarias, tendrán una longitud de 100 metros, permite acoplar dos unidades, tienen una capacidad de 700 pasajeros con al menos 315 asientos ergonómicos, además de que contarán con accesibilidad universal.

Explicó que, en conjunto con la Secretaría de la Defensa, las siguientes etapas de la construcción de trenes es comenzar los trabajos en los tramos Querétaro-San Luis Potosí y San Luis Potosí- Saltillo del Tren del Golfo de México. Además, inician en el Irapuato-Guadalajara y se avanza en las etapas previas a la obra con estudios de demanda, de impacto social y urbano, así como análisis económicos del tramo Mazatlán-Los Mochis.

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, señaló que del tren Ciudad de México-Pachuca, se tienen cinco frentes de construcción de obra pesada, así como frentes de energización de catenaria y de estudios de ingeniería, generando más de 9 mil empleos. Sobre el Ciudad de México-Querétaro, se tienen 14 frentes de trabajo de los que 12 son de construcción pesada y dos de estudios de ingeniería, generando más de 11 mil empleos

Además, anunció que se inician los estudios de ingeniería básica de mil 409 kilómetros Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Los Mochis.