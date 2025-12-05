Cierran Mujeres Universitarias y Docentes el Campus Siglo XXI

Exigen fin de la Incertidumbre Laboral

Por Nallely de León Montellano

El Campus Siglo XXI de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) permaneció cerrado este jueves luego de que integrantes del Grupo de Acompañamiento a las Mujeres Universitarias y docentes de distintas unidades académicas se movilizaron en respaldo a la maestra Dulce Flores, quien demanda la entrega formal de su constancia laboral y la asignación de carga académica correspondiente a la Licenciatura en Cultura Física y Deporte.

Desde primeras horas, las docentes que se mantuvieron en guardia informaron que la administración central ya se encuentra revisando el caso. Señalaron que la situación de la profesora forma parte de un conjunto de expedientes similares pendientes de resolución, por lo que confiaron en que exista rapidez institucional para regularizar su situación. De acuerdo con los académicos presentes, con voluntad administrativa el trámite podría solucionarse en pocas horas, lo que permitiría retirar las banderas rojinegras colocadas en los accesos del campus.

El grupo acompañante pidió que la universidad actúe con celeridad, no sólo en este caso sino en todos aquellos donde exista incertidumbre laboral, a fin de evitar la afectación de actividades escolares. La interrupción de labores alcanzó a cientos de estudiantes que tenían programados exámenes finales en diversas unidades académicas que operan en ese complejo universitario, entre ellas Nutrición, Enfermería, Ingeniería Eléctrica, Desarrollo y Gestión Pública, Medicina, Ciencias Químicas y Turismo.

Los docentes confiaron en que, una vez que se entregue la constancia de cambio de figura laboral y la carga académica de la profesora, el campus reanudará sus actividades sin mayor contratiempo.