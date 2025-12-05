Proponen Diputados Seguro Obligatorio Contra Fraudes Telefónicos y Digitales

Envían la Propuesta al Congreso de la Unión

Por Nallely de León Montellano

La LXV Legislatura del Estado aprobó este jueves una serie de dictámenes e iniciativas que abarcaron temas de seguridad digital, preservación cultural y administración pública, además de avanzar en el proceso para designar una nueva magistratura del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática. Uno de los acuerdos centrales fue la aprobación unánime del listado de profesionistas considerados idóneos para integrar la terna que el Poder Ejecutivo evaluará en el proceso de selección de una magistratura del Tribunal.

Tras la revisión realizada por la Comisión Jurisdiccional, se determinó remitir los nombres de Salvador Ortiz García, Martina Muñoz Escobar, José Luis Carrillo Delgado, Natalia Vázquez Herrera y Susana del Hoyo González como candidatas y candidatos elegibles. En materia de protección patrimonial, el Pleno respaldó un exhorto presentado por el diputado Óscar Rafael Novella para solicitar al Congreso de la Unión la creación de un seguro bancario obligatorio contra fraudes telefónicos y digitales.

La propuesta busca que las instituciones financieras garanticen la recuperación del patrimonio de víctimas afectadas por delitos cibernéticos que, cada vez con mayor sofisticación, vulneran a usuarios de todo el país.

Durante la sesión también se declaró el 20 de junio como “Día de la Gastronomía Zacatecana”, con el objetivo de fortalecer la difusión y reconocimiento de la cocina tradicional del estado, así como impulsar la integración de un padrón de cocineras y cocineros que salvaguarde este patrimonio cultural.

El Pleno aprobó además dos dictámenes relacionados con enajenaciones en el municipio de Calera, uno para formalizar una donación a favor de la Parroquia del Señor del Consuelo, y otro para autorizar la permuta de diversos inmuebles afectados previamente en la localidad.

En el apartado de justicia y protección de víctimas, la Legislatura avaló presentar ante la Cámara de Senadores una propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales que impida el uso del procedimiento abreviado en casos de delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años. La medida busca evitar acuerdos que reduzcan las penas en agresiones graves y garantizar procesos judiciales más rigurosos.

En tribuna, diputadas y diputados también dieron a conocer un conjunto amplio de iniciativas enfocadas en fortalecer marcos jurídicos: tipificar conductas indebidas cometidas por abogados, actualizar la legislación estatal en materia de delitos digitales, incorporar el delito de transfeminicidio en el Código Penal y crear la Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos.

Se sumaron además propuestas para atender de forma inmediata denuncias de maltrato animal, endurecer sanciones por reclutamiento de menores por parte del crimen organizado y garantizar derechos laborales ante procesos de transferencia administrativa.

Finalmente, se planteó instituir el 11 de septiembre como el “Día Estatal del Voluntariado Zacatecano”, con el fin de reconocer el aporte social de quienes realizan labores altruistas en distintas comunidades del estado.