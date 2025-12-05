Reconoce el PRI Nacional Trabajos del Comité Estatal y del Presidente Carlos Peña

Exigen fin de la Incertidumbre Laboral

El Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo participó ayer y hoy en tres reuniones de trabajo y una capacitación, en el marco de la convocatoria que el Presidente nacional de este partido, Alejandro Moreno Cárdenas, realizó para conocer los trabajos de los 32 Comités Directivos Estatales e informar de las acciones que habrán de realizarse en el 2026 para fortalecer al partido, y los preparativos para las elecciones del 2027.

Ayer, Carlos Peña Badillo participó en una reunión general con los 32 dirigentes de los Comités Estatales, en la cual el Presidente Alejandro Moreno explicó las estrategias del 2026 como la consolidación de las estructuras priistas y la definición de los perfiles que competirán en la elección del 2027, así como la integración de sus equipos de trabajo.

En esta reunión, Peña Badillo presentó un detallado informe de trabajo correspondiente al presente año, pero también sobre los proyectos del PRI estatal para el 2026. Al término de esta reunión se realizó otra con los dirigentes priistas de los 17 estados donde habrá elección de gobernador en el 2027.

Aquí, en base a los resultados presentados y a las mediciones que el Comité Ejecutivo Nacional ha realizado en cada entidad, determinó que el Estado de Zacatecas es prioridad nacional y habrá de contar con apoyo total para recuperar la gubernatura.

De esta reunión se desprendió la información sobre el tema de las coaliciones partidistas, ya que el dirigente Alejandro Moreno Cárdenas informó que por lo pronto todos deben trabajar como si la ruta fuera ir solos a la elección, pero aclaró que llegado el momento oportuno, se reunirá con los dirigentes de todos los partidos que acepten sentarse a negociar una coalición para las 17 gubernaturas que estarán en juego o, en algunos casos, solo para estados específicos como es Zacatecas.

Después de las reuniones de trabajo con todas las dirigencias y con los presidentes de los 17 estados que tendrán elección en el 2027, el Presidente Carlos Peña Badillo sostuvo una reunión de carácter personal, con el líder nacional, para entregarle su informe escrito y una memoria con todos los resultados del trabajo realizado en los 58 municipios del Estado y, sobre todo, del avance en la conformación de los Comités Directivos Municipales, Comités Seccionales y los programas más exitosos del priismo zacatecano, como el que entrega apoyos económicos, a través de tinacos, boilers solares, enseres domésticos y para el hogar, equipos de construcción, apoyos alimentarios y pintura, que ya es ampliamente conocido por su nombre “Aquí está el PRI”.

En esta reunión, el dirigente Alejandro Moreno reconoció el trabajo personal y de equipo que ha realizado el priismo zacatecano y su dirigente, y ofreció todo su respaldo para que en el 2026 se consoliden estrategias y proyectos políticos, de tal forma que el proceso electoral, que arranca en septiembre del próximo año, encuentre un PRI fuerte, con definiciones y perfiles muy adecuados tanto para diputaciones locales, federales, ayuntamientos y sobre todo para la gubernatura del Estado.