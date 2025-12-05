Urge Otorgar más Recursos al Relleno Sanitario: Alfredo Femat

Opera en Condiciones Críticas, Advierte

Por Nallely de León Montellano

Durante la sesión legislativa de este jueves, el diputado Alfredo Femat Bañuelos presentó dos propuestas de punto de acuerdo orientadas a atender problemáticas comunitarias que, dijo, requieren respuesta presupuestal inmediata en el análisis del Paquete Económico 2026.

La primera solicitud fue dirigida al titular del Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Finanzas, a quienes exhortó a garantizar recursos suficientes para la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario (JIORESA). Femat advirtió que este organismo opera en condiciones críticas debido a la demanda regional: procesa más de 330 toneladas diarias de residuos generados en Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande, por lo que consideró indispensable asegurar su funcionamiento antes de que el rezago ambiental y operativo se agudice.

El legislador explicó que el relleno sanitario enfrenta necesidades que no pueden posponerse, entre ellas mantenimiento, renovación de infraestructura y capacidad técnica para evitar impactos ambientales. Añadió que incorporar recursos específicos dentro del presupuesto 2026 permitiría sostener un servicio público esencial para el área metropolitana.

En un segundo punto de acuerdo, Femat propuso destinar recursos para colectivos, asociaciones y rescatistas independientes que realizan trabajo de protección y rehabilitación animal en el estado. Señaló que estas agrupaciones atienden de manera voluntaria un problema de salud pública creciente, sin apoyo institucional ni herramientas suficientes.

La intención –dijo– es que el presupuesto 2026 reconozca esta labor y permita crear un esquema mínimo de respaldo para quienes se ocupan del rescate, cuidado y atención de animales en situación de abandono o maltrato. El legislador sostuvo que ambos planteamientos forman parte de una agenda que busca atender necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, fortalecer políticas públicas que impactan directamente en la vida cotidiana de la población.