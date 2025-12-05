Zacatecas Capital Impulsa a Comerciantes Locales Hacia Nuevos Mercados en Estados Unidos

Derivado de la participación de 19 productores zacatecanos en el Mercado Festival realizado en noviembre en el condado de Webb, Texas, el Ayuntamiento de Zacatecas anunció que empresarios locales fueron invitados a participar formalmente en la edición de la Business Expo Laredo 2025, una de las plataformas comerciales más importantes de la región fronteriza, misma que se llevó a cabo los días 29 y 30 de noviembre.

Manuel Castillo Romero, director general de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable, informó que esta nueva invitación surge como resultado del buen desempeño de los expositores zacatecanos en su reciente visita, donde mostraron productos de talabartería, confección, gastronomía tradicional, entre otros generando un notable interés entre compradores de la comunidad latina en Estados Unidos.

El funcionario destacó que, tras el regreso del Mercado Festival, se acordó que una parte de los expositores repetiría su participación. Para facilitar su presencia, el municipio gestionó apoyos que redujeron significativamente el costo de los estantes de exhibición: de un precio original de 1,500 dólares, los productores pagaron únicamente 300 dólares.

Castillo Romero señaló que desde su dependencia se trabaja para que los comerciantes conozcan los procesos necesarios para continuar asistiendo a este tipo de eventos por cuenta propia, con la finalidad de que en el futuro puedan comercializar sus productos directamente y establecer relaciones comerciales estables.

“Estos eventos permiten reactivar la economía de Zacatecas; allá, los productores venden en dólares y los consumidores buscan comprar por volumen. Además, la comunidad zacatecana en el extranjero valora profundamente los productos y la gastronomía local”, destacó.

El director anunció también que ya existe una invitación para que, en el mes de julio del año 2026, los expositores participen en otra muestra comercial en Laredo. Asimismo, se prevé una reunión con el alcalde de McAllen para consolidar más vínculos que fortalezcan el intercambio económico.

Finalmente, Castillo Romero invitó a las y los empresarios interesados en sumarse a estas oportunidades internacionales a acercarse a la Dirección de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable, donde podrán recibir orientación y detalles sobre próximas convocatorias.