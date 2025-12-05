DIF Estatal y la Fundación Telmex-Telcel Hacen Entrega de Becas, Sillas de Ruedas y Otros Apoyos

En Beneficio de 85 Personas

Unimos esfuerzos y sumamos voluntades para beneficiar a la población: Aurora Jiménez.

Se beneficiaron 85 niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

La presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, encabezó la entrega de becas educativas, tabletas, impresoras, bicicletas y sillas de ruedas de los programas que impulsa la Fundación Telmex-Telcel, en beneficio de 85 niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

La primera voluntaria del DIF Estatal destacó la importancia de unir esfuerzos y sumar voluntades para beneficiar a quienes más lo necesitan. “Para mí y para la gobernadora, Tere Jiménez, es una prioridad seguir contribuyendo al desarrollo de los sectores más vulnerables”, enfatizó.

Alejandra Berlanga Zárate, representante de Telcel Bajío, señaló que a través de la Fundación Telmex-Telcel se emprenden múltiples iniciativas que permiten mejorar las condiciones de vida de la población.

Detalló que mediante los programas “Corriendo por la Educación” y “Ayúdame a Llegar”, se entregaron becas educativas a estudiantes de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA), tabletas e impresoras, bicicletas y sillas de ruedas para personas con problemas de movilidad.

En su mensaje, el director general del DIF Estatal, Héctor Castorena Esparza, recalcó que esta administración está plenamente comprometida con atender las necesidades de la población que más lo requiere, y aseguró a las familias que siempre encontrarán las puertas abiertas.

A nombre de las y los beneficiarios, Diego Castañeda López, alumno de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA), agradeció por creer en el potencial de la juventud del país. “Esta beca no sólo representa un beneficio económico, significa la confianza, oportunidad y un impulso para construir nuestro futuro”, finalizó.

Este evento se llevó a cabo en el auditorio de la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal; también se contó con la presencia de Sandra Covarrubias González, directora de Gestión Social del DIF Estatal.