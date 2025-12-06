Ayuntamiento Interviene 30 mil Metros Cuadrados de Calles en la Capital

Con el firme compromiso de mejorar la movilidad y brindar mejores condiciones de tránsito a las y los capitalinos, el Ayuntamiento de Zacatecas avanza en los trabajos de repavimentación en la colonia Hidráulica y la colonia Agronómica. Estas acciones se realizan por instrucciones del presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, informó el director general de Infraestructura y Obra Pública, Luis Fernando Maldonado Moreno.

De acuerdo con el funcionario, las labores iniciaron hace una semana y concluirán durante el presente mes de diciembre, con el objetivo de aprovechar la disminución del tráfico en esta temporada del año. Recordó que ambas colonias registran una fuerte circulación de vehículos, especialmente durante el mes de septiembre cuando se desarrolla la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), por lo que contar con vialidades óptimas es prioritario para la ciudadanía.

Maldonado Moreno detalló que la obra se ejecuta con recurso totalmente municipal, proveniente del Fondo 3, con una inversión cercana a los 7 millones de pesos. Esta intervención permitirá dejar en óptimas condiciones el 100% de las calles de la colonia Hidráulica, así como varios tramos de la colonia Agronómica.

Los trabajos comprenden la intervención de aproximadamente 30 mil metros cuadrados mediante la aplicación de asfalto compactado de 3 centímetros. Además, se lleva a cabo el bacheo previo al reencarpetamiento, la colocación de topes, así como la pinta de guarniciones y señalamientos, garantizando que las vialidades cuenten con la seguridad y accesibilidad necesarias para peatones y automovilistas.

“Terminaremos esta obra en este mismo mes; la intención es aprovechar que hay menos flujo vehicular para concluirla antes de que termine el año”, puntualizó el director.

Finalmente, Maldonado Moreno anunció que ya se proyecta una intervención similar en Colinas del Padre, donde se requieren trabajos de repavimentación en aproximadamente 22 mil metros cuadrados. En próximos días iniciarán las licitaciones correspondientes para llevar a cabo esta obra que beneficiará a cientos de familias de esta colonia capitalina.