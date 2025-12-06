En 2025, Pensión Para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Beneficia a un Millón 614 mil 18 Derechohabientes con una Inversión de 32 mil mdp

Por instrucción de la Presidenta se brinda un apoyo bimestral y universal de 6 mil 400 pesos a las familias de 2 mil 698 niñas y niños con cáncer.

Del 2019 a 2025, se ha destinado una inversión social de 141 mil 253 millones de pesos.

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, informó que en 2025 la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se otorga a un millón 614 mil 18 derechohabientes menores de 65 años, a través de una inversión social de 32 mil 78 millones de pesos (mdp).

Además, con Salud Casa por Casa se han realizado, a la fecha, un millón 21 mil 160 consultas médicas domiciliarias a personas con discapacidad, quienes ya tienen su historial médico digital que puede ser consultado por las instituciones de salud.

En la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que encabezó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, resaltó que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es un gran programa de la Cuarta Transformación.

“Es un gran programa que atiende la secretaria de Bienestar y los servidores de la nación con su excelente trabajo”, destacó.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, recordó que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es universal de los 0 a los 64 años en 24 estados. Mientras que en ocho entidades se atiende de manera universal a las personas menores de 30 años, a miembros de los pueblos originarios y de comunidades afromexicanas, así como a quienes están en condiciones de extrema pobreza.

Resaltó que la Pensión es un derecho establecido en el artículo 4 de la Constitución Política, al igual que el acceso a la rehabilitación a personas menores de 18 años. Por ello, el Gobierno de México estableció un convenio con la Fundación Teletón para otorgar rehabilitación gratuita en 23 centros ubicados en 20 estados donde se han dado 4 millones 401 mil 359 terapias a 25 mil 525 niñas y niños con discapacidad.

Además, informó que por instrucción de la Jefa del Ejecutivo Federal, se brinda un apoyo bimestral y universal de 6 mil 400 pesos a las familias de 2 mil 698 niñas y niños con cáncer.

Recordó que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, es un apoyo que se da a través del esfuerzo conjunto del Gobierno de México y de los gobiernos de los estados quienes han realizado una inversión de 3 mil 776 mdp en las entidades donde se otorga este programa: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Puntualizó que, del 2019 al 2025, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, incrementó de 2 mil 550 a 3 mil 200 pesos bimestrales, lo que ha representado una inversión social en los últimos siete años de 141 mil 253 mdp.