Gobierno Federal ha Atendido 85% de Nuestras Peticiones: Productores

El Resto Podría Incorporarse a la Reforma Mediante Reserva Legislativa

Por Nallely de León Montellano

Productores agrícolas del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano ofrecieron este viernes una rueda de prensa en Zacatecas, para informar sobre los acuerdos alcanzados con el gobierno federal en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Aseguraron que hubo avances signi􀂿cativos, pero advirtieron que el movimiento no se detendrá hasta que se resuelvan todas las irregularidades que por años han afectado al sector.

Durante la conferencia, los representantes del frente –entre ellos productores de Loreto y líderes regionales– señalaron que tras meses de movilización nacional, que incluyeron tomas de aduanas, puentes internacionales e instalaciones federales, se logró que el gobierno atendiera alrededor del 85% de las demandas, principalmente aquellas relacionadas con certidumbre jurídica sobre concesiones, transmisiones, sucesiones y regularización de pozos.

Los productores destacaron que la reforma responde a una exigencia histórica de poner 􀂿n a la incertidumbre en regiones donde la actividad agrícola depende por completo del agua subterránea. Airmaron que, gracias al acuerdo con Gobernación y Conagua, pozos ganaderos, alumbramientos, norias y otros aprovechamientos que permanecían irregulares podrán ser incorporados al padrón nacional y recibir reconocimiento legal.

Sin embargo, advirtieron que aún falta resolver un 15% de temas pendientes, entre ellos inconsistencias técnicas en la delimitación de acuíferos, sanciones por corrupción dentro de Conagua y una regulación más estricta para grandes industrias que consumen y contaminan volúmenes mayores que el sector agrícola.

“No se puede exigir ahorro a los productores mientras plantas industriales operan sin límites ni supervisión”, señalaron.

También denunciaron que municipios y comunidades del estado carecen de plantas tratadoras su􀂿cientes, lo que provoca que millones de metros cúbicos de agua se desechen sin saneamiento, mientras a los productores se les imponen restricciones. Llamaron a una política hídrica integral que incluya tecni􀂿cación, reúso, planeación productiva y combate a la corrupción institucional.

Los dirigentes informaron que el jueves sostuvieron una reunión en la Secretaría de Gobernación, en la que participó Conagua, donde se acordó abrir un periodo de 180 días para incorporar a la ley ajustes adicionales mediante una “reserva legislativa”.

A partir de la próxima semana iniciará un cronograma de trabajo para corregir los vacíos detectados. Si bien reconocieron el avance logrado, enfatizaron que no es una solución definitiva. Advirtieron que las movilizaciones podrían intensificarse si las autoridades federales no cumplen los acuerdos.

“El campo ya demostró su capacidad de organización. No buscamos confrontación, pero sí resultados. No pedimos favores: exigimos que se actúe con responsabilidad”, expresaron.

Productores de distintos municipios tomaron la palabra para insistir en que la reforma era indispensable para evitar la paralización del campo zacatecano, pero reiteraron que la vigilancia continuará.

“Estamos listos para acompañar este proceso hasta el 􀂿nal; si no hay soluciones reales, la lucha seguirá”, concluyeron.