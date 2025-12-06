Por Desidia del Gobierno de Monreal, no se Concretan Alzas Salariales en la UTZAC

Compromete Recursos Federales por Incumplir Plazos y Omitir Aportación Paritaria

Por Nallely de León Montellano

La rectora de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (UTZAC), Violeta Cerrillo Ortiz, y el dirigente sindical de la institución, ofrecieron este jueves un informe conjunto sobre la situación del paro de labores que mantiene detenidas las actividades académicas en los campus Guadalupe y Pinos, derivado de la falta de cumplimiento en el incremento salarial 2025.

Cerrillo Ortiz explicó que los sueldos del personal docente de la UTZAC no se cubren con las inscripciones ni con los ingresos propios de la universidad –como cursos o certificaciones a empresas–, sino con recursos federales y estatales del subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas.

Subrayó que, ante la demanda de aumento salarial, la institución cumplió con su obligación administrativa: remitió en tiempo la documentación al gobierno federal y ha acompañado las gestiones desde entonces.

La rectora afirmó que no existe una negativa formal al incremento, pero reconoció que la solución ya no depende de la universidad, sino de los acuerdos entre la Federación y el Gobierno de Zacatecas para aportar los recursos que permitan aplicar la política salarial, nivelación al salario mínimo y aumento del 4% al tabulador, más 2% en prestaciones.

Por ello, pidió al personal permitir la reanudación de actividades para concluir el cuatrimestre, al recordar que el paro ha impedido la presentación de proyectos integradores y afectado a más de dos mil 100 estudiantes, quienes han manifestado su preocupación por la interrupción de clases.

Por su parte, el dirigente sindical expuso que el con􀃀icto es estrictamente económico, no académico, y respaldó su dicho con la lectura de oficios enviados por la Secretaría de Educación Pública al gobierno estatal.

En dichos documentos se detalla que la Federación dispuso recursos adicionales para la política salarial 2025 mediante convenios modificatorios del programa U006, condicionados a la aportación paritaria del estado.

Los oficios fijaron plazos fatales –primero el 25 de noviembre y luego el 4 de diciembre a las 10:00 horas– para que Zacatecas enviara los convenios firmados y el compromiso de suficiencia presupuestaria.

De acuerdo con la información expuesta, la Federación puso sobre la mesa alrededor de 13 millones de pesos para el subsistema tecnológico en Zacatecas, a condición de que el gobierno estatal aportara una cantidad equivalente; más tarde, planteó una alternativa con una aportación menor del estado, de poco más de 4.4 millones de pesos, para asegurar al menos la parte estrictamente salarial.

El líder sindical advirtió que, si el gobierno no cumple con esa concurrencia, los recursos federales podrán ser reorientados a otras entidades. El representante de los trabajadores defendió que la demanda es legítima y justa, pues busca garantizar que ninguna plaza quede por debajo del salario mínimo y que se apliquen los incrementos anunciados a nivel nacional.

Lamentó que la omisión financiera haya colocado tanto al personal como al alumnado en un escenario de incertidumbre, y señaló que será la asamblea sindical la que decida si el paro continúa o se levanta, ante la falta de una solución clara del gobierno estatal.

Mientras tanto, la UTZAC sigue con sus instalaciones parcialmente tomadas y con la comunidad estudiantil sin clases, a la espera de que las autoridades federales y estatales destraben el conflicto presupuestal que sostiene el paro.