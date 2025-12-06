Estudiantes de Aguascalientes Buscan su Pase a Competencias Internacionales de Robótica

Un grupo de 29 estudiantes de la Secundaria General No. 6 representan a Aguascalientes en la edición 2025 de RoboRAVE Puerto Vallarta, uno de los encuentros de robótica más importantes del país, que se desarrolla este 5 de diciembre.

Los jóvenes de Aguascalientes participan en 10 equipos distribuidos en varias categorías, como SumoBot, FastBot y SoccerBot, donde enfrentarán retos con robots diseñados y construidos por ellos mismos.

Los ganadores obtendrán pases a competencias internacionales de alto nivel, incluyendo el Mundial 2026 en Osaka, Japón; Taiwan Open 2026; Silicon Valley 2026 en California; Houston 2026 en Texas y Alemania 2026.

Esta participación refleja el impulso que se ha dado al talento estudiantil en la entidad, fomentando que alumnas y alumnos de todos los niveles fortalezcan sus habilidades en robótica y disciplinas STEAM. Con ello, Aguascalientes reafirma su compromiso con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la formación de nuevas generaciones preparadas para los retos del futuro.

RoboRAVE Internacional y el Clúster de Robótica México organizan este encuentro, cuyo objetivo es potenciar habilidades de programación, ingeniería, creatividad e innovación, aplicadas a la solución de problemas reales.