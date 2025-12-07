Ante 600 mil Personas en el Zócalo, Presidenta Sostiene: México Avanza con Dignidad, Justicia, Unidad y con la Fuerza Invencible del Pueblo

Puntualizó que el modelo económico de la Cuarta Transformación funciona: 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza de 2018 a 2024 y México es el segundo país menos desigual del continente

Expuso que en 2025 se demostró que México puede tener una buena relación con Estados Unidos, defendiendo siempre nuestra soberanía, con colaboración y sin subordinación. Ya que no somos colonia ni protectorado de nadie y siempre se apoyará y defenderá a los mexicanos que trabajan en el vecino país

Ante más de 600 mil mexicanas y mexicanos reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, celebró los 7 años de la llegada de la Cuarta Transformación y puntualizó que por más campañas sucias y alianzas de grupos del conservadurismo nacional e internacional que buscan intervenciones extranjeras, no podrán vencer al pueblo ni a la Jefa del Ejecutivo Federal, ya que el movimiento representa una ruptura con el viejo régimen y una transformación verdadera, económica, social y moral que se guía por el Humanismo Mexicano.

“Hoy, más que nunca, México avanza con dignidad, con justicia, con unidad, y con la fuerza invencible de su pueblo. Tenemos la responsabilidad de consolidar este modelo Humanista como un camino viable de desarrollo económico, un modelo viable en el orden político, ético y de convivencia entre todos los sectores sociales. Les agradezco en lo más profundo del corazón su apoyo. No estamos solos. Sepan que nunca voy a traicionar y que cada segundo de vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano. Somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando a consolidar el renacimiento de México y a no perder, sino que al contrario avivar aún más, la llama de la esperanza. Ánimo, México es ejemplo ante el mundo y seguimos haciendo historia. ¡Viva la Transformación de México! ¡Viva México!”, destacó.

Puntualizó que el modelo económico de la Cuarta Transformación funciona y da resultados: 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza de 2018 a 2024 y México es el segundo país menos desigual del continente gracias a los Programas para el Bienestar; el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2026, un incremento del 154 por ciento; la inflación está controlada y al cierre de octubre de 2025 fue de 3.57 por ciento; la Inversión Extranjera Directa (IED) llegó a récord histórico en el tercer trimestre de 2025 con más de 40 mil millones de dólares (mdd); la moneda mexicana cerró el viernes 5 de diciembre en 18.18 pesos por dólar; este 2025 se han creado 551 mil empleos formales; el índice de desempleo es de 2.6 por ciento, de los más bajos de todo el planeta y las reservas del Banco de México llegaron al récord de 250 mil mdd.

Destacó que también el mundo laboral ha cambiado con el respeto al voto libre y secreto en elecciones sindicales, la construcción de Centros de Conciliación para Conflictos Laborales, la reducción de las comisiones de las Afores, creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, eliminación de la subcontratación, seguridad social para trabajadores de plataformas y fue enviado al Congreso el proyecto de reforma para que a partir del 2027 la jornada laboral sea de 40 horas.

Señaló que, en México, los Programas para el Bienestar son constitucionales y se otorgan a 32 de 35 millones de familias; se mejora todos los días en la atención a la salud, se garantiza la distribución de medicamentos y en 2026 inicia la credencialización al Sistema de Salud Universal. En educación, se construyen más preparatorias incrementando 37 mil 500 lugares y universidades gratuitas con 124 mil espacios nuevos, este año.

Resaltó que con la Cuarta Transformación los homicidios dolosos se han reducido en 34 por ciento, de 2018 a la fecha, contrario al periodo de Felipe Calderón y Peña Nieto en los que este delito aumentó 250 por ciento.

En vivienda ya arrancó la construcción de 300 mil viviendas de la meta de 1.2 millones y 5 millones de derechohabientes del Infonavit y FOVISSSTE están recibiendo disminución de deudas impagables. Se reconocen todos los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; se recuperan los trenes de pasajeros con el objetivo de conectar el norte y el sur del país: se construyen el México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo; el Tren Maya ha transportado a 1.3 millones de pasajeros y avanza su modalidad de carga; están en obra 17 proyectos estratégicos de agua y se tecnifican 18 Distritos de Riego; se aprobó la Ley de Aguas Nacionales para recuperar el agua como un recurso de la nación; se continúan modernizando carreteras y construyendo caminos artesanales; se recuperaron Pemex y CFE como empresas de la Nación.

Además, expuso que durante 2025 se ha demostrado que se puede tener una buena relación con Estados Unidos, defendiendo siempre nuestra soberanía, con colaboración y sin subordinación, ya que no somos colonia ni protectorado de nadie y siempre se defenderá a los mexicanos que trabajan en el país vecino. Detalló que gracias a la Transformación hay elecciones libres y limpias, además del plebiscito y la revocación de mandato, no se reprime ni censura al pueblo ni a la prensa, contrario a la época neoliberal donde se registró uno de los episodios más autoritarios: el desafuero al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La Presidenta de México aseguró que los avances que hay en el país no serían posibles con los gobiernos del pasado neoliberal o con la falsedad del conservadurismo, ya que nunca han creído en los derechos del pueblo de México, contrario a la Cuarta Transformación, cuya causa y destino es el bienestar del pueblo de México, particularmente de quienes menos tienen, porque por el bien de todos, primero los pobres.