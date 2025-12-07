Elena Ospina, Artista Homenajeada con “La Catrina” en la FIL 2025

Su Obra Combina Crítica Social, Poesía Visual y Humor

Ha Sido Publicada en Libros, Revistas y Medios de Diferentes Países

Desde el año 2002, el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta (EICH) ha distinguido a personajes importantes del mundo de la caricatura y la historieta con “La Catrina”, escultura de bronce que reproduce un dibujo de Sergio Aragonés (libre versión de la célebre Catrina creada originalmente por José Guadalupe Posada).

En la edición número 39 de la FIL de Guadalajara, la caricaturista e historietista colombiana Elena Ospina, recibió dicho homenaje por su obra, que aborda temas como la igualdad de género, los derechos humanos, la libertad de expresión y la ecología. Ospina, además, forma parte de diferentes colectivos y asociaciones que impulsan el arte gráfico alrededor del mundo, como Cartooning for Peace, en Francia; Cartoon Movement; FECO España y Carton Club, entre otros.

El Presidente de la FIL, maestro José Trinidad Padilla López, destacó que este homenaje celebra el talento y la mirada crítica de quienes dedican su vida al arte del humor gráfico y la ilustración, distinguiendo a personalidades como Darío Castillejos, José Trinidad Camacho “Trino” y Adriana Mosquera Soto “Nani”, entre otros.

“Celebramos la trayectoria de la ilustradora y caricaturista Elena Ospina, cuya obra ha trascendido por generaciones construyendo un estilo poético, incisivo y profundamente humano, convirtiéndose en un referente del humor gráfico contemporáneo; iluminando temas como la igualdad, la ecología, los derechos humanos y la dignidad de las personas, nombrando injusticias sin renunciar a la belleza”, agregó Padilla López.

La Rectora del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), doctora Isabel López Pérez, definió a Ospina como una persona comprometida con el espacio y el tiempo, que recuerda que el arte gráfico es un puente con humanidad, combinando la metáfora con la crítica, la inocencia con la valentía y enalteciendo el lenguaje por medio de la imagen.

“Tu talento no es tu único legado, celebramos tu compromiso con la humanidad. Nos recuerdas que construir un mundo más equitativo empieza en la manera en la que nos vemos unos a otros, percibiendo tu emotividad y compromiso en cada una de tus piezas y que en su planteamiento nos invitas siempre a ser mejores. Tu propuesta creativa es un pilar para quienes consideramos el arte como un agente de cambio”, agregó.

La ganadora de “La Catrina” de este año agradeció a la FIL, a la Universidad de Guadalajara y a los organizadores del EICH que la han hecho reunirse con diversos amigos y colegas caricaturistas.

“Son muchas emociones, encuentros, abrazos y descubrimientos festejando el humor, la caricatura y la literatura. El arte es un derecho universal. Admiro a todos los que dedican su vida al humor y pueden vivir de hacer dibujos, es una tarea difícil, sí, pero no la cambiaría por nada del mundo”, declaró Ospina.

Para ella, la caricatura y el humor crean otros escenarios, y abren la mente al pensamiento crítico: “‘La Catrina’ es un premio muy importante para quienes nos dedicamos a la caricatura. Me alegra saber que mi trabajo no pasa desapercibido. Este es el momento para resaltar el trabajo de muchas mujeres caricaturistas que enriquecen el oficio y proporcionan nuevas visiones al mundo del humor. Los invito a reírnos más, a vernos reflejados en ese gran espejo de reflexión que es la caricatura”, agregó.