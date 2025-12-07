Se Aviva la Llama de la Esperanza: Ulises Mejía

En el marco del séptimo aniversario del gobierno de la Cuarta Transformación, el diputado federal Ulises Mejía Haro acompañó este sábado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde miles de personas se reunieron para conmemorar los avances alcanzados desde 2018.

El encuentro reafirmó la unidad nacional y el compromiso de seguir construyendo un gobierno cercano, honesto y orientado al bienestar del pueblo. Durante la concentración, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los principales logros de estos siete años y reiteró su visión para el “segundo piso” de la transformación.

Subrayó que México vive un proceso de profunda renovación institucional, fortalecimiento de derechos sociales y recuperación de la confianza ciudadana en sus instituciones. Ulises Mejía Haro señaló que esta conmemoración representa la continuidad de un proyecto que ha puesto al centro la dignidad de las personas.

Afirmó que, desde la Cámara de Diputados, continuará legislando por la esperanza y trabajando de la mano de la ciudadanía para que los beneficios de la transformación lleguen a cada comunidad de Zacatecas y del país.

“El trabajo honesto y permanente todo lo vence”, reiteró.