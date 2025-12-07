Se Logró Corregir Aspectos “Agresivos” en la Propuesta de Reforma del Agua: Narváez

Ve Avance en Garantías de Seguridad Jurídica del Sector Agrícola

Por Nallely de León Montellano

En rueda de prensa, el agricultor Guillermo Narváez Parra Sánchez, originario de Chaparrosa, Villa de Cos, e integrante del Grupo de Productores de Zacatecas, expuso los resultados de la movilización nacional del Frente para el Rescate del Campo Mexicano y explicó los motivos que llevaron a realizar bloqueos carreteros en la entidad, como parte de la presión para modi􀂿car la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Señaló que se trata de un movimiento apartidista, sin dirigencias formales, conformado por productores que buscan certeza jurídica para seguir trabajando en un contexto de escasez de agua, cambio climático y falta de control en la administración del recurso.

Durante su participación, Narváez expuso que la iniciativa original que se discutía en la Cámara de Diputados generaba incertidumbre para los usuarios agrícolas, pues impedía la herencia, compra-venta o transmisión de concesiones, además de contemplar reducciones de volúmenes y sanciones que, dijo, afectaban directamente la actividad productiva. Al revisar el dictamen, el Frente detectó diversos puntos críticos y decidió acudir con legisladores federales de distintos partidos para plantear ajustes.

Relató que fueron recibidos por representantes de Morena, Verde y otras fuerzas políticas, quienes respaldaron la presentación de alrededor de 50 modi􀂿caciones que consideraron necesarias. Entre los principales avances, Narváez destacó que la nueva redacción mantiene los volúmenes y plazos de las concesiones existentes, permite que puedan heredarse o venderse junto con la tierra, elimina reducciones automáticas y reconoce la posibilidad de regularizar pozos ganaderos, norias y alumbramientos.

También explicó que se acordó trabajar en un registro público único, en reservas de agua para consumo humano y en sanciones más estrictas contra prácticas de corrupción dentro de la Comisión Nacional del Agua. Aseguró que uno de los cambios más relevantes es la promesa de acelerar trámites como devoluciones o transmisiones de concesiones, que actualmente tardan hasta 15 años, para que puedan resolverse en semanas.

El agricultor insistió en que, aunque no se logró el total de las demandas, sí se corrigieron aspectos que consideraban agresivos en la propuesta original y se avanzó en garantizar seguridad jurídica para el sector agrícola. Explicó que los bloqueos en carreteras fueron impulsados por productores de diversas regiones de Zacatecas y de otros estados, y a􀂿rmó que se mantuvieron abiertos los pasos para ambulancias y servicios de emergencia.

Tras los avances legislativos y el compromiso de continuar el análisis en el Senado, el movimiento acordó retirar la maquinaria y liberar los accesos, aunque se mantendrán atentos al proceso de reservas y a la aplicación 􀂿nal de la ley.