Turismo Como Industria de Paz en la Mira Experta

La Habana (Prensa Latina).- Muchos son los expertos en turismo que coinciden en calificar al sector de los viajes como industria de paz en medio de tantos conflictos y tendencias globalizantes, y así lo resaltan al cierre de 2025.

Estadísticas señalan además a este como el año en que el turismo mundial alcanzó una nueva normalidad. Por tanto, 2025 se consolida como el punto de inflexión en el cual la industria turística global no solo recuperó por completo los niveles pre-pandemia, sino que logra redefinir sus patrones, prioridades y mercados.

Según los últimos datos de ONU-Turismo, las llegadas de viajeros internacionales alcanzarán al cierre del año los mil 500 millones, al superar por primera vez la marca histórica de 2019. Sin embargo, detrás de esta cifra aparentemente simple, se esconde un panorama complejo y transformado.

Tras varios años de recuperación escalonada, el turismo demuestra una resiliencia extraordinaria. No se trata solo de volver, sino de avanzar con mayor fuerza y con lecciones aprendidas, señala el último informe de ONU-Turismo, por lo que esta recuperación, no obstante, es heterogénea.

Europa se mantiene como la región líder indiscutible, con una afluencia que ronda los 700 millones de turistas internacionales. Destinos como España, Francia e Italia no solo se recuperaron, sino que superan sus cifras de 2019, beneficiándose de un turismo intra-europeo robusto y de la vuelta de los viajeros estadounidenses.

Por su parte, Asia-Pacífico resultó la gran sorpresa. Tras una reapertura más tardía, la región experimenta un crecimiento del 15 por ciento interanual en el primer semestre de 2025, liderado por Tailandia, Japón y, especialmente China.

El regreso masivo de los turistas chinos al escenario global inyecta miles de millones de dólares en las economías-destino, normalizando los flujos que se vieron interrumpidos durante años.

En cuanto a América, aparecen con un sólido desempeño México y Estados Unidos, y una creciente demanda hacia destinos como República Dominicana y Colombia, por tanto, también este continente muestra un crecimiento sostenido, aunque a un ritmo más moderado.

TENDENCIAS QUE DOMINAN EL MERCADO

Las tendencias que dominan el mercado tienen una amplia variedad, pues el viajero de 2025 es distinto. La sostenibilidad deja de ser una opción para convertirse en un requisito; según un estudio de Booking.com, más del 75 por ciento de los viajeros buscan opciones de viaje eco-friendly (amigables).

Además, están dispuestos a pagar más por alojamientos con certificaciones verdes y por experiencias que tengan un impacto positivo en las comunidades locales.

El Turismo de experiencias y el Bleisure (combinar negocios con placer) son la norma. Los viajeros buscan inmersión cultural, talleres locales y aventuras auténticas, en lugar de visitas fugaces a puntos emblemáticos.

La flexibilidad laboral permite el auge del nómada digital de larga estancia, un segmento que destina un presupuesto significativo y que beneficia a destinos con buena conectividad e infraestructura.

Tecnológicamente, la Inteligencia Artificial (IA) es la gran aliada del viajero. Desde asistentes personales que planifican itinerarios hiperpersonalizados hasta la gestión dinámica de precios y la realidad aumentada para enriquecer las visitas culturales, la IA está detrás de una experiencia de usuario más fluida y eficiente.

Por tanto, aparece en la carpeta de turoperadores los desafíos en el horizonte, pues el crecimiento no está exento de obstáculos.

La sobrecarga turística en ciudades como Barcelona, Venecia o varias capitales asiáticas reactiva el debate sobre la gestión de los visitantes y la implementación de tasas o sistemas de reserva para controlar los flujos.

La inflación y la inestabilidad geopolítica en ciertas regiones siguen siendo factores de riesgo que pueden disuadir a los viajeros más cautelosos y afectar al poder adquisitivo. Además, la industria se enfrenta a una presión creciente para reducir su huella de carbono de manera tangible, más allá de las promesas.

De ahí que, en definitiva, 2025 será recordado como el año en que el turismo mundial completó su transformación post-pandemia.

La industria es más digital, más consciente y más diversa geográficamente. Con unas previsiones de ONU-Turismo que apuntan a un crecimiento estable para 2026, el sector demuestra que, a pesar de los desafíos, la necesidad humana de explorar, conectar y descubrir es más fuerte que nunca.

Por tanto, el futuro del turismo no se trata de volumen, sino de valor: para el viajero, para las comunidades y para el planeta.

CURIOSIDADES

En un mundo en tanto movimiento y perspectivas, las curiosidades del turismo constituyen elementos interesantes para este tipo de mercado.

Ese es el caso de la Ley de Menús, cuando se populariza masivamente el uso de códigos QR en los restaurantes turísticos. La curiosidad: los establecimientos que ofrecen menús físicos como opción principal son percibidos ahora como de Gama alta o Auténticos, crea una nueva distinción de experiencia.

Otra curiosidad es el Impuesto de Supertramposo, como es el caso de Venecia que no solo implementó su tasa de entrada para excursionistas. La ciudad instaló sensores de movimiento en puntos críticos como el Puente de Rialto. Cuando la aglomeración supera un límite, se activan semáforos peatonales para controlar el flujo, y tratan a los turistas como si fueran coches.

También el Turismo de Baja Tecnología, pues como reacción a la hiperconexión, surgen agencias que ofrecen paquetes Off-the-Grid (Desconectados). Incluyen alojamientos sin Wi-Fi, mapas de papel y brújulas.

El destino más solicitado para este tipo de experiencia es Islandia, por su paisaje y la facilidad para perderse (de forma controlada).

Por demás, se agrega a esta interesante lista el Turismo de Resaca Climática, por las olas de calor extremas, por ejemplo, los Nómadas Digitales Dorados ya no son solo jóvenes sino crecen los jubilados de más de 65 años, y la Comida Local 2.0, comer lo típico y cazar ingredientes.

Está asimismo la venganza del Suvenir Horrible, pues tras años de productos genéricos hechos en masa, hay un movimiento que recupera los suvenires hechos por artesanos locales. Lo Kitsch y lo Cutre (si es auténtico) están de vuelta. La app Etsy Local para encontrar estos talleres es la más descargada por viajeros en 2025.

Sobre todos estos detalles y muchos más da cuenta ONU-Turismo, Booking.com, World Travel & Tourism Council (WTTC), Euromonitor International, y noticias y reportajes generados por medios periodísticos.

De cualquier manera, el turismo sigue como una industria sumamente lucrativa, versátil y facilitadora del conocimiento cultural y la tolerancia.