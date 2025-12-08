Artesanías, Alimentos y Bebidas Locales, en el Portal de las Flores

Ofrece Ademzac Muestra Variada de la Riqueza Productiva de Zacatecas

Por Miguel Alvarado Valle

Del 5 al 15 de diciembre, el grupo de artesanos Ademzac mantiene instalado su pabellón artesanal en el Portal de las Flores del Centro Histórico de Zacatecas, en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, con el objetivo de promover el consumo local y dar a conocer productos elaborados por manos zacatecanas. Así lo informó Rosy Cortez, representante del colectivo, quien detalló que el espacio reúne a distintos productores del estado que ofrecen desde artesanías tradicionales hasta alimentos y bebidas regionales.

Cortez explicó que el pabellón está conformado por 20 expositores con productos de diversos municipios de Zacatecas, todos 100 por ciento artesanales. Entre la oferta se encuentran miel originaria de Tepechitlán, galletas de Guadalupe, mezcales y licores de Huitzila, salsas de diferentes estilos provenientes de Tlaltenango, así como piezas de artesanía elaboradas por creadores locales, lo que convierte al pabellón en una muestra variada de la riqueza productiva del estado.

En cuanto a las ventas, la representante señaló que el arranque de la temporada ha sido tranquilo, con menor movimiento en comparación con otros años. Indicó que, si bien la a􀃀uencia de visitantes ha sido moderada durante los primeros días, existe confianza en que durante la próxima semana se registre un repunte impulsado tanto por el arribo de paisanos como por el incremento de turismo y compras decembrinas.

“Por ahora vemos un poco menos de movimiento que en años anteriores, pero tenemos la actitud, la esperanza y la confianza de que las ventas se van a mejorar conforme se acerquen las fechas más fuertes de diciembre”, expresó Cortez, quien destacó que el pabellón busca justamente ofrecer una opción diferente para quienes desean adquirir regalos originales, apoyar al comercio local y consumir productos hechos en Zacatecas.

Añadió que, tras concluir la jornada del 15 de diciembre en Portales, el grupo se instalará del 25 de diciembre al 10 de enero en el Jardín Independencia, como parte de una segunda etapa de venta durante el cierre del año y el inicio de 2026, que tradicionalmente representa una temporada importante para el sector artesanal.

Finalmente, la representante de Ademzac hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar a las y los artesanos que forman parte del colectivo, subrayando que para muchas de las personas expositoras esta actividad representa su principal o único ingreso económico.