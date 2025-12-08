Detienen a dos Delincuentes con Réplicas de Arma y Ponchallantas

Aquí Guadalupe

Dos individuos fueron detenidos en la comunidad de Cieneguitas, Guadalupe, luego de ser sorprendidos portando réplicas de pistolas y artefactos conocidos como “ponchallantas”.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los hechos ocurrieron sobre la calle Morelos, donde los sujetos “trasladaban una bicicleta y una caja de herramienta”.

Al percatarse de la presencia policial intentaron huir y arrojaron al suelo alrededor de 15 “ponchallantes” Tras ser alcanzados, los hombres se mostraron agresivos y lanzaron insultos contra los oficiales, resistiéndose a la detención.

Durante la inspección se les decomisaron dos armas de plástico fajadas a la cintura, además de diversos objetos posiblemente vinculados con actividades ilícitas.

El aseguramiento incluyó: