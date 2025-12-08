Emotivo Mensaje en la Asamblea de un Movimiento Honesto Reúne a más de 4 mil Personas

Ulises Mejía Haro Sigue Mostrando Músculo:

Más de cuatro mil zacatecanas y zacatecanos de todos los municipios del estado se congregaron este día en la Asamblea Informativa de Un Movimiento Honesto, donde el diputado federal Ulises Mejía Haro agradeció el respaldo de quienes, aseguró, “llevan en el corazón el anhelo de un mejor Zacatecas”.

En un emotivo mensaje, Mejía Haro recordó que este movimiento nació del cansancio social frente a “lo de siempre” y de la convicción de que sí hay de otra. Subrayó que el proyecto se inspira en el humanismo mexicano que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, basado en la austeridad republicana, la justicia social y una nueva ética pública en el ejercicio del gobierno.

El diputado destacó la fuerza de quienes sostienen al estado: las y los productores del campo, las mujeres que mantienen hogares enteros, las juventudes que buscan oportunidades reales y la comunidad migrante que continúa aportando al desarrollo de sus municipios.

Durante su intervención, compartió los avances logrados en los primeros siete años de la transformación nacional: el incremento histórico del salario mínimo, la ampliación de las pensiones para personas adultas mayores, las becas educativas, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la salida de más de 13 millones de personas de la pobreza.

Añadió que la reciente aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales garantiza el agua como derecho humano, evita el acaparamiento y brinda seguridad jurídica a los productores del campo.

Mejía Haro agradeció a las estructuras, comités y simpatizantes de Un Movimiento Honesto que hicieron posible este encuentro masivo, y reconoció el apoyo de su familia. A􀂿rmó que cuando la gente se organiza nada es imposible, y que miles de zacatecanos están listos para construir un futuro distinto.

“La esperanza está encendida y depende de cada uno de nosotros mantenerla viva. No pedimos un cheque en blanco; pedimos la oportunidad de demostrar, con trabajo honesto, que Zacatecas puede avanzar”.

Finalmente, reiteró que el trabajo todo lo vence y que la transformación solo será posible con la unión, la organización y la participación activa de la ciudadanía.