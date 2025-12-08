Exigen Motociclistas Reducción de Hasta 25% en Cuotas de Autopistas

Se Manifiestan en Casetas de Osiris y Fresnillo

Por Miguel Alvarado Valle

Motociclistas de Zacatecas realizaron este domingo una manifestación pacífica en las casetas de peaje de Osiris-Aguascalientes y Fresnillo, con el objetivo de exigir una reducción de hasta el 25 por ciento en el cobro de cuotas para este tipo de vehículos, al considerar que las motocicletas no generan el mismo desgaste en la carpeta asfáltica que los automóviles particulares ni el transporte pesado, por lo que el costo actual resulta desproporcionado frente al impacto real que tienen en la infraestructura carretera.

Efrén Moreno Burgos, representante del Concilio de Motoclub Unidos de Zacatecas AC (COMUZAC), explicó que esta demanda no es aislada, sino que responde a una iniciativa presentada desde el pasado 23 de septiembre ante la Cámara de Diputados, impulsada de manera conjunta por colectivos de motociclistas de distintos estados del país, quienes buscan que se legisle para establecer una tarifa especial para motocicletas a nivel nacional.

El representante destacó que la protesta se desarrolló de manera ordenada y dentro del marco de la ley, sin afectar la circulación vehicular ni vulnerar los derechos de terceros, subrayando que el motociclismo organizado se conduce con responsabilidad y respeto.

Detalló que, previo a la movilización, se notificó formalmente a la Guardia Nacional sobre los puntos de concentración, garantizando que la manifestación fuera totalmente pacífica y sin bloqueos, permitiendo el libre tránsito de automovilistas.

Moreno Burgos aclaró que, si bien en algunas casetas de Zacatecas el cobro no resulta especialmente elevado, el problema se agrava para los motociclistas que realizan recorridos de larga distancia, principalmente en tramos concesionados de alto costo como el Arco Norte, las rutas hacia Mazatlán, Puerto Vallarta y las autopistas que conectan los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California, donde las tarifas son considerablemente altas y no existen rutas alternas gratuitas viables.

Agregó que otro de los puntos que motiva la inconformidad es el estado de conservación de varios tramos carreteros operados por la iniciativa privada, donde, pese a las elevadas cuotas, las condiciones del pavimento no siempre son óptimas, situación que afecta directamente la seguridad de quienes circulan en motocicleta.

Finalmente, el representante de COMUZAC señaló que la exigencia central del movimiento es que se establezca una política de cobro más justa y proporcional, considerando el tipo de vehículo y su impacto real en la infraestructura, reiterando que continuarán respaldando la iniciativa de ley impulsada a nivel federal hasta lograr una reducción formal del peaje para motocicletas.