Piden Mediación del Obispo Para que Gobierno de Monreal Atienda a Madres Buscadoras

El Prelado Entrega Carta al Gobernador; no ha Obtenido Respuesta

Por Miguel Alvarado Valle

Las madres buscadoras de Fresnillo solicitaron la intervención del obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, como mediador ante las autoridades estatales, con el objetivo de que las víctimas de desaparición forzada y sus familias sean escuchadas y reciban atención directa por parte del Gobierno del Estado. El llamado se realizó durante el encuentro que el prelado sostuvo el pasado 26 de noviembre con alrededor de 200 personas en dicho municipio, como parte de las actividades del jubileo dedicado a las víctimas.

Noriega Barceló informó que, durante esta reunión, los colectivos le entregaron un documento dirigido al gobernador David Monreal Ávila, en el que se integró una lista de personas desaparecidas acompañada de diversas peticiones relacionadas con atención, seguimiento de casos e información clara sobre las acciones que realizan las autoridades.

El escrito fue entregado por conducto de la Diócesis la semana pasada; sin embargo, hasta el momento –dijo– no ha recibido respuesta oficial por parte del mandatario estatal. El obispo explicó que el jubileo fue planeado desde hace casi un año como un espacio de encuentro con distintos sectores afectados por la violencia, particularmente aquellos que viven procesos de duelo ante la desaparición de familiares.

Indicó que el propósito fue ofrecer acompañamiento espiritual y humano a personas que atraviesan situaciones de profundo dolor e incertidumbre, al tratarse de una ausencia que impide cerrar ciclos de duelo y que mantiene abiertas heridas emocionales durante largos periodos.

Recordó que este encuentro en Fresnillo no es el primero que sostiene con víctimas, ya que hace aproximadamente siete años, cuando iniciaban los episodios más graves de violencia en el estado, también acudió a dialogar con familias afectadas.

En esta ocasión, destacó, percibió una organización más sólida entre los colectivos, con mayor claridad en sus demandas y una exigencia firme de ser atendidos por las instituciones, principalmente la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la cual solicitan mayor información y comunicación sobre los avances en las búsquedas.

Entre las principales peticiones expuestas por las madres buscadoras se encuentran la necesidad de ser escuchadas de manera constante, no ser tratadas como simples números en estadísticas oficiales y contar con información oportuna sobre los casos de sus familiares desaparecidos.

Noriega subrayó que la problemática no puede darse por superada únicamente porque disminuyan ciertos indicadores delictivos como los homicidios, pues la desaparición de personas continúa siendo una herida abierta en cientos de hogares zacatecanos.

Finalmente, el obispo consideró que aún faltan acciones concretas para atender adecuadamente a este sector, comenzando con lo más básico: garantizar atención directa, escucha activa, un seguimiento permanente por parte de las autoridades y un presupuesto adecuado para dichas acciones.