Aguascalientes es Reconocido a Nivel Nacional por Innovar en Contenidos que Promueven Valores y Derechos de Adolescentes

Con el Programa “POV Adolescente”

El programa tiene el objetivo de promover valores como el respeto, la empatía y la colaboración, además de impulsar sus derechos.

La distinción celebra el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Aguascalientes fue reconocido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), por realizar y producir el programa “POV Adolescente”, cuyo objetivo es promover valores como el respeto, la empatía y la colaboración entre las y los adolescentes, además de impulsar su derecho a la participación, el acceso a las tecnologías e información y la libertad de expresión, entre otros.

Este programa fue realizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Sipinna) y Radio y Televisión de Aguascalientes (RyTA).

El programa fue considerado como una de las “10 Mejores Prácticas Estatales y Municipales 2025”, por el Sipinna nacional.

La secretaria ejecutiva del Sipinna estatal, Blanca Rivera Rio Flores, destacó que la distinción celebra el compromiso que tiene la administración de la gobernadora Tere Jiménez con la protección y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; además, se trata de una “práctica ejemplo nacional de innovación y trabajo al servicio de la niñez y adolescencia mexicanas”.

Tras recibir el reconocimiento, el director general de RyTA, Alberto Romero Garza, reiteró la convicción que tiene la institución de contribuir a la formación integral de este sector, por lo que continuarán impulsando la creación de contenidos radiofónicos y televisivos de calidad que le den voz a las inquietudes y necesidades de los adolescentes, al tiempo que felicitó a todo el equipo de trabajo que se involucra en la producción de estos programas.

Estuvieron presentes el director de Televisión de RyTA, Israel Salcedo Luna, así como el productor de “POV Adolescente”, Víctor Manuel Ortiz Jaramillo.