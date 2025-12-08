Inicia Operativo Cometa Para Evitar la Venta y uso de Pirotecnia en Temporada Decembrina

Se Realizarán Diversas Acciones Preventivas

Participan dependencias de los tres niveles de gobierno; el operativo concluye el 10 de enero.

Se realizarán recorridos en tiendas de abarrotes, papelerías y tianguis principalmente.

Para reportar la venta o uso indebido de este material, la ciudadanía puede realizar denuncias anónimas al 911.

Con el objetivo de prevenir accidentes y evitar la comercialización de pirotecnia, el Gobierno del Estado, en coordinación con municipios de Aguascalientes y dependencias federales, puso en marcha el “Operativo Cometa 2025”, el cual concluirá el próximo 10 de enero.

Manuel Cortina Reynoso, subsecretario general de Gobierno, destacó que para la gobernadora Tere Jiménez, garantizar la seguridad de las familias durante esta época decembrina es una prioridad, por lo que a través de esta estrategia se realizarán diversas acciones preventivas con ese fin.

Detalló que en este operativo participa personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, Policías Municipales y autoridades de Protección Civil.

Cortina Reynoso indicó que con este operativo se busca retirar la mayor cantidad posible de material pirotécnico no autorizado, como cebollitas, palomitas, luces de bengala de 50 a 80 centímetros y demás variedades, para prevenir riesgos y dar respuesta a los reportes ciudadanos sobre la manipulación y venta de estos artículos.

Además se realizarán recorridos en tiendas de abarrotes, papelerías y tianguis de todos los municipios; en el caso específico de la capital se harán en el oriente de la ciudad, por los tres anillos periféricos, avenidas, cruceros y en las instalaciones del Centro Comercial Agropecuario.

Eduardo Muñoz de León, coordinador estatal de Protección Civil, destacó que se trabaja en equipo para reducir el uso de pirotecnia en estas épocas decembrinas, reforzando operativos de vigilancia y campañas de concientización dirigidas a la ciudadanía.

“Hacemos un llamado a los padres de familia a no comprar estos juegos pirotécnicos, y mucho menos dárselos a los niños, ya que su uso representa un alto riesgo de quemaduras y accidentes que pueden evitarse”, enfatizó.

Además, dijo que la nueva modalidad de venta a través de páginas web, es monitoreada por la Unidad de Inteligencia Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, con el fin de prevenir esta actividad ilícita.

Para reportar la venta o uso indebido de material pirotécnico, la ciudadanía puede realizar denuncias anónimas al 911. Además, el Municipio de Aguascalientes pone a su disposición los números 449 918 28 11 y 072.

En la presentación del operativo “Cometa 2025”, también estuvieron presentes Romel Guzmán Vital, representante del Ejército Mexicano; Óscar Lindoro Celis Romero, coordinador del 6.º Batallón de la Guardia Nacional; Arturo Martínez Morales, director general de la Policía Estatal; Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes; y José Gabino Vázquez Vega, coordinador de Protección Civil del Municipio de Aguascalientes.